США и Вьетнам заключили соглашение о стратегическом всеобъемлющем партнерстве

Байден назвал новый уровень партнерства с Вьетнамом в числе таких приоритетных для Вашингтона соглашений, как августовские договоренности с Японией и Южной Кореей, союз с Филиппинами, AUKUS с Австралией и Великобританией, QUAD с Индией, Австралией и Японией, а также «Индо-Тихоокеанская программа экономического процветания», к которой США теперь также подключат вьетнамцев. В 2022 г. Вашингтон был вторым по величине торгово-экономическим партнером Ханоя. Первым остается Китай. Только в 2022 г. Нгуен Фу Чонг дважды посетил Пекин – в марте и октябре. К председателю КНР Си Цзиньпину он приехал первым из иностранных лидеров после переизбрания Си на третий срок, заключив ряд экономических соглашений.