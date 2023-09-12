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США и Вьетнам заключили соглашение о стратегическом всеобъемлющем партнерстве

Америка пытается перетянуть Вьетнам к себе на фоне противоборства с Китаем
Илья Лакстыгал Роман Романов
SAUL LOEB / AFP

11 сентября Джо Байден в ходе визита во Вьетнам заявил о «новом этапе» отношений Ханоя и Вашингтона. В 10-летнюю годовщину начала «всеобъемлющего партнерства» двух стран, инициатором которого также был Байден, еще в роли вице-президента в администрации Обамы, стороны подписали соглашение о повышении уровня партнерства до «всеобъемлющего стратегического», следует из опубликованного Белым домом совместного заявления. «Мы развиваем наше партнерство во всеобъемлющее стратегическое, высший уровень. И мы в восторге от этого», – сказал Байден 11 сентября на пресс-конференции в здании ЦК Компартии Вьетнама (КПВ) в Ханое (цитата по пресс-службе Белого дома).

Генсек КПВ Нгуен Фу Чонг пояснил, что повышение статуса партнерства с США происходит «во имя мира и устойчивого развития». Присутствовавший на встрече премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь в контексте сотрудничества с США сказал, что «предел ему – небо». Декларации о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» у Вьетнама есть также с Китаем, Россией, Южной Кореей и Индией.

Самым большим разделом в сообщении о подписании соглашения является экономический: в нем говорится о намерении ослабить взаимные торговые барьеры, решении США рассмотреть «как можно скорее» запрос Вьетнама от 8 сентября о признании его страной с рыночной экономикой, способствовать взаимным инвестициям, сотрудничеству в области научных контактов, охраны интеллектуальной собственности. Вашингтон и Ханой заключили также соглашения в сфере поставок полупроводников для американской промышленности. США и Вьетнам нарастят дипломатические контакты и координацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и «глобально» по решению международных проблем всех уровней «в соответствии с Уставом и резолюциями Совбеза ООН».

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Затрагивая вопросы безопасности, Нгуен Фу Чонг отметил, что в международных конфликтах «Вьетнам надеется, что заинтересованные стороны будут мирно разрешать споры на основе уважения принципов международного права и Устава ООН». Вьетнам имеет территориальные споры с Китаем в Южно-Китайском море по необитаемым островам Наньша (Спратли, на них претендуют также Тайвань, Филиппины, Малайзия и Бруней). На одном из островов архипелага КНР строит базу ВМФ, уже разместив противокорабельные комплексы и развернув ПВО. По оценке минэнерго США, шельф Спратли может содержать до 5,4 млрд баррелей нефти и до 55,1 трлн куб. м природного газа.

Байден назвал новый уровень партнерства с Вьетнамом в числе таких приоритетных для Вашингтона соглашений, как августовские договоренности с Японией и Южной Кореей, союз с Филиппинами, AUKUS с Австралией и Великобританией, QUAD с Индией, Австралией и Японией, а также «Индо-Тихоокеанская программа экономического процветания», к которой США теперь также подключат вьетнамцев. В 2022 г. Вашингтон был вторым по величине торгово-экономическим партнером Ханоя. Первым остается Китай. Только в 2022 г. Нгуен Фу Чонг дважды посетил Пекин – в марте и октябре. К председателю КНР Си Цзиньпину он приехал первым из иностранных лидеров после переизбрания Си на третий срок, заключив ряд экономических соглашений.

США заинтересованы в том, чтобы перетянуть Вьетнам от Китая, создать для Пекина барьер в регионе, учитывая, что Ханой единственный, кто может создать «реальные проблемы» Пекину в Юго-Восточной Азии и имеет с ним территориальные споры, считает руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании ИВ РАН Дмитрий Мосяков. Но новый уровень партнерства не должен обольщать Вашингтон: отношения в таком формате с Ханоем уже имеют Пекин, Индия и Россия, перебить китайские объемы торговли США в ближайшее время вряд ли удастся, полагает Мосяков. «Переключить Вьетнам экономически США будет сложно: страна находится не в начале, а в середине многих производственных цепочек между Вашингтоном и Пекином», – объясняет эксперт.

Ханой принципиально предпочитает осторожно пользоваться благами многовекторности без излишнего сближения с кем-либо, замечает научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Михаил Терских. «Ожидать реальных принципиальных изменений в отношениях пока вряд ли стоит. Но тренд на подъем американо-вьетнамских отношений – это факт, Ханой старается уравновесить контакты с северным соседом», – говорит Терских.

Не следует переоценивать изменение статуса американо-вьетнамских отношений на этом этапе, считает заведующий сектором внутренней и внешней политики США ИМЭМО РАН Федор Войтоловский. По словам эксперта, США хотят максимально сблизиться с Вьетнамом, но осознают, что Ханой не будет жертвовать отношениями с Китаем. Эксперт признал, что американцы действуют системно и их инициативы имеют серьезную экономическую базу. «США нужны Вьетнаму с точки зрения технологий и инвестиций, американским производителям, в свою очередь, очень интересен Вьетнам как источник рабочей силы», – заключил Войтоловский.

Вьетнам твердо не собирается стать в отношении Китая тем же, чем в отношении России для США стала Украина, говорит источник «Ведомостей», близкий к Минобороны России.

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