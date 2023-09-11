Почему позиция G20 по поводу конфликта на Украине изменилась

В итоговом документе саммита отмечается, что G20, «обеспокоенная [боевыми действиями] на Украине» и «вспоминая дискуссию на Бали, подтвердила национальные позиции и резолюции, принятые в СБ ООН и Генассамблее ООН [по текущему конфликту на Украине]». Пункт об украинском конфликте в декларации ноября 2022 г. начинался со слов, что «большинство стран осудили [боевые действия] на Украине», с уточнением, что «прозвучали и другие оценки ситуации и санкций». И если в декларации, принятой в 2022 г. на Бали прямо говорилось об «агрессии России», то в декларации, принятой в Дели – только о «[боевых действиях] на Украине», а российская сторона не упоминалась не только в негативном контексте, но и не упоминалась вообще.