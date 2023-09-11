Почему позиция G20 по поводу конфликта на Украине изменилась

Почему позиция G20 по поводу конфликта на Украине измениласьВ итоговой декларации саммита в Дели формулировки стали мягче, чем год назад на Бали
Саммит G20 завершился в Нью-Дели 10 сентября, а главный документ встречи – итоговая декларация – принят вечером 9 сентября. В сравнении с декларацией, которая была принята в ноябре 2022 г. на Бали в Индонезии, оценки ситуации на Украине смягчены благодаря позиции Индии и глобального Юга.
Призывая восстановить зерновую сделку, G20 говорит о необходимости поставок не только украинского, но и российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Большая часть декларации посвящена проблемам глобальной экономики, развития технологий, зеленому переходу и реформе международных институтов, включая МВФ и Всемирную торговую организацию.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 10 сентября в Дели, что страны глобального Юга не допустили «украинизации» повестки встречи «в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран». Его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар, комментируя критику декларации, лаконично отметил, что «Бали был Бали, а Нью-Дели – это Нью-Дели». «Я имею в виду, что Бали был год назад», – сказал журналистам индийский министр (цитата по Hindu).
Представитель президента России (шерпа) в G20 Светлана Лукаш 9 сентября говорила, что на саммите сработала коллективная позиция стран БРИКС и «голос глобального Юга зазвучал в полную силу». «Двадцатка» приняла как постоянного члена организации Африканский союз, к чему ранее призывали Россия, Индия, а также ряд стран Запада и Азии.
Financial Times отмечает, что декларация в пунктах по украинскому вопросу «стала ударом для западных стран» из-за отсутствия консенсуса по осуждению России со стороны стран Юга, несмотря на год работы западной дипломатии с ними. Представитель украинского МИДа Олег Николенко заявил, что G20 «нечем гордиться», поблагодарив западных союзников, «пытавшихся включить в текст сильные формулировки». Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «успехом» принятую декларацию. Президент США Джо Байден сразу не дал оценки документу.
Позже, уже прилетев во Вьетнам вечером 10 сентября, Байден, комментируя недовольство Киева декларацией, заявил, что документ, одобренный в Дели, отражает концепцию «справедливого мира» на Украине, так как упоминал уважение территориальной целостности государств согласно Уставу ООН.
В итоговом документе саммита отмечается, что G20, «обеспокоенная [боевыми действиями] на Украине» и «вспоминая дискуссию на Бали, подтвердила национальные позиции и резолюции, принятые в СБ ООН и Генассамблее ООН [по текущему конфликту на Украине]». Пункт об украинском конфликте в декларации ноября 2022 г. начинался со слов, что «большинство стран осудили [боевые действия] на Украине», с уточнением, что «прозвучали и другие оценки ситуации и санкций». И если в декларации, принятой в 2022 г. на Бали прямо говорилось об «агрессии России», то в декларации, принятой в Дели – только о «[боевых действиях] на Украине», а российская сторона не упоминалась не только в негативном контексте, но и не упоминалась вообще.
В соответствующем пункте декларации 9 сентября также говорится, что в Дели «были разные оценки ситуации», и нет упоминаний «осуждения». «Все государства должны действовать в соответствии с принципами Устава ООН <...> воздерживаться от угрозы силы с целью приобретения территорий вопреки территориальной целостности и суверенитету любого государства. Применение или угроза применения ядерного оружия неприемлемы», – подчеркивается в декларации.
В документе в очередной раз подчеркнута позиция, ранее продвигавшаяся главой МИД Индии Джайшанкаром («Ведомости» писали об этом 16 августа 2023 г.), что «G20 является главным форумом для международного экономического сотрудничества, [а не] платформой для решения геополитических вопросов». «[Но] мы признаем, что эти вопросы могут иметь значительные последствия для мировой экономики <...> которые осложнили среду, особенно [для] развивающихся стран», – говорится в декларации.
«В нынешней ситуации накопилось очень много миллиардов рупий [российских экспортеров], которые пока не находят своего применения. Наши индийские друзья заверили, что предложат перспективные области, куда их можно инвестировать. 9.09.2023, «Интерфакс»
В контексте украинского конфликта упомянута и черноморская зерновая сделка. Если на Бали тогда действующие соглашения «приветствовались», в сентябрьской декларации в Дели, после выхода России из сделки 17 июля, члены G20 призывают «к их полному, своевременному и эффективному осуществлению для обеспечения немедленных и беспрепятственных поставок зерна, продовольствия и удобрений» из Российской Федерации и с Украины. Но Лавров заявил 10 сентября в Дели, что предложенный Западом вариант подключения Россельхозбанка (РСХБ) к SWIFT – одно из требований Москвы для возобновления сделки – через филиал в Люксембурге нереалистичен, так как у этого филиала нет банковской лицензии. Кремль ранее заявлял, что настаивает на подключении РСХБ напрямую.
Текст декларации G20 в Дели – итог сильнейшего давления лобби Индии, Африки и глобального Юга, считает доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова. «Это не сиюминутное событие, а долгосрочный и прочный тренд», – считает она. По словам Пискуновой, согласие «двадцатки» с нежеланием Индии углубляться в украинский конфликт – итог выхода Дели на мировую арену как одного из крупнейших экономических и демографических игроков. «Это позволяет Дели заявить о себе в качестве глобального миротворца. Индия нарастила позиции за счет участия в БРИКС, имеет рычаги влияния на Европу и США. Огромную роль играет индийская диаспора – влияние индийского лобби на Западе на пике», – считает Пискунова.
Сбалансированный и нейтральный текст делийской декларации – большой успех трудной дипломатии председательствующей в G20 Индии, уверен руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Премьеру Нарендре Моди и его министру Джайшанкару за год тяжелых переговоров удалось «утрясти», уговорить и развивающиеся, и развитые страны. «Очевидно, желание не злить Индию, одного из лидеров развивающегося мира, потенциальную альтернативу Китаю, сыграло свою роль. А для Дели и Юга большую роль играют вопросы безопасности не в контексте конфликта в далекой Европе, а глобальной – продовольственной, поэтому туда попал тезис о вывозе зерна и удобрений не только с Украины, но и из России», – заключил Куприянов.