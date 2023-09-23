Газета
Политика

В Молдавии на 30 суток арестовали двух депутатов от оппозиции

Ведомости

Суд в Кишиневе арестовал на 30 суток задержанных ранее депутатов от оппозиционной партии «Renastere-Возрождение» Александра Нестеровского и Ирину Лозован. Об этом сообщает «Sputnik Молдова». 

Решение об аресте депутатов молдавского парламента 23 сентября вынес кишиневский суд сектора Чеканы. Депутаты были задержаны вечером 21 сентября, и в тот же день парламент голосами фракции партии «Действие и солидарность» (PAS) лишил их депутатской неприкосновенности.

Лозован и Нестеровского, как уточняется, обвиняют в принятии финансирования политической партии со стороны организованной преступной группировки. По данным «Sputnik Молдова», на этой неделе также прошли обыски у сторонников партии «Renastere-Возрождение».

Ранее у здания центра антикоррупции в Кишиневе начался митинг оппозиции против «законодательного беспредела, политических репрессий давления на оппозицию». Протестующие потребовали освободить Нестеровского и Лозован. Сообщалось также, что у членов партии при обыске изъяли 189 200 леев, 25 415 евро, $2430 и 4500 швейцарских франков. По данным антикоррупционной прокуратуры, Нестеровский ежемесячно получал от лидера оппозиционной молдавской партии «Шор» Илана Шора $5000, писал Telegram-канал «Молдавский вагон».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных