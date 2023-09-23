В Молдавии на 30 суток арестовали двух депутатов от оппозиции

Ранее у здания центра антикоррупции в Кишиневе начался митинг оппозиции против «законодательного беспредела, политических репрессий давления на оппозицию». Протестующие потребовали освободить Нестеровского и Лозован. Сообщалось также, что у членов партии при обыске изъяли 189 200 леев, 25 415 евро, $2430 и 4500 швейцарских франков. По данным антикоррупционной прокуратуры, Нестеровский ежемесячно получал от лидера оппозиционной молдавской партии «Шор» Илана Шора $5000, писал Telegram-канал «Молдавский вагон».