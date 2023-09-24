Лавров заявил об уважении территориальной целостности Украины

С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. В результате процесс переговоров заморозили, поскольку Киев вышел из него. 4 октября 2022 г. На Украине действует указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.