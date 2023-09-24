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Политика

Лавров заявил об уважении территориальной целостности Украины

Ведомости

Россия поддерживает территориальную целостность Украины при условии ее внеблокового статуса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Лаврова, Москва еще в 1991 г. признала суверенитет Украины на основе ее декларации о независимости при выходе из Советского союза. В декларации было «много что записано хорошего», включая уважение прав национальных меньшинств, c прямым упоминанием русского языка.

«Но в декларации независимости было одним из главных для нас моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. Вот в той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украина поддерживаем», – заявил Лавров (цитата по «РИА Новости»).

В этом контексте министр упомянул Декларацию о принципах отношений между суверенным государствами на основе Устава ООН, где сказано, что государства обязаны уважать суверенитет и территориальную целостность тех стран, «чьи правительства уважают принцип самоопределения народов и в силу этого представляют все население, проживающее на данной территории».

Ранее Москва неоднократно называла неприемлемым для себя вступление Украины в НАТО из-за угрозы безопасности России. О принципиальности позиции России в этом вопросе говорил и президент страны Владимир Путин. Украина же еще в сентябре 2022 г. подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. В результате процесс переговоров заморозили, поскольку Киев вышел из него. 4 октября 2022 г. На Украине действует указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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