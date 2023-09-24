Лавров заявил об уважении территориальной целостности Украины
Россия поддерживает территориальную целостность Украины при условии ее внеблокового статуса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
По словам Лаврова, Москва еще в 1991 г. признала суверенитет Украины на основе ее декларации о независимости при выходе из Советского союза. В декларации было «много что записано хорошего», включая уважение прав национальных меньшинств, c прямым упоминанием русского языка.
«Но в декларации независимости было одним из главных для нас моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. Вот в той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украина поддерживаем», – заявил Лавров (цитата по «РИА Новости»).
В этом контексте министр упомянул Декларацию о принципах отношений между суверенным государствами на основе Устава ООН, где сказано, что государства обязаны уважать суверенитет и территориальную целостность тех стран, «чьи правительства уважают принцип самоопределения народов и в силу этого представляют все население, проживающее на данной территории».
Ранее Москва неоднократно называла неприемлемым для себя вступление Украины в НАТО из-за угрозы безопасности России. О принципиальности позиции России в этом вопросе говорил и президент страны Владимир Путин. Украина же еще в сентябре 2022 г. подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. В результате процесс переговоров заморозили, поскольку Киев вышел из него. 4 октября 2022 г. На Украине действует указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.