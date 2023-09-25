Обломки ракеты С-300 нашли в Приднестровье

«25 сентября в 00:54 над территорией Приднестровья прозвучал достаточно серьезный взрыв. Это сильно взбудоражило население, проживающее в районе населенного пункта Кицканы. Обломки ракеты упали на территории Приднестровья в зоне безопасности в селе Кицканы по улице Юности», — отметил Беляков.