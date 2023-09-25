Обломки ракеты С-300 нашли в Приднестровье
В 10 км от Тирасполя обнаружили обломки снаряда С-300. Осколки ракеты попали на территорию поселка Кицканы, сообщил «РИА Новости» сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков.
«25 сентября в 00:54 над территорией Приднестровья прозвучал достаточно серьезный взрыв. Это сильно взбудоражило население, проживающее в районе населенного пункта Кицканы. Обломки ракеты упали на территории Приднестровья в зоне безопасности в селе Кицканы по улице Юности», — отметил Беляков.
Он уточнил, что на месте происшествия работают подразделения правоохранительных органов, саперы и военные наблюдатели совместных миротворческих сил. Место падения обломков оцепили. Боевая часть ракеты попала во двор жилого дома, она лежит в огороде, добавил сопредседатель ОКК.
Беляков также отметил, что на территорию республики залетел снаряд образца 1968 г. Его боевой элемент изъяли с места происшествия.