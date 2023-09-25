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Обломки ракеты С-300 нашли в Приднестровье

Ведомости

В 10 км от Тирасполя обнаружили обломки снаряда С-300. Осколки ракеты попали на территорию поселка Кицканы, сообщил «РИА Новости» сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков.

«25 сентября в 00:54 над территорией Приднестровья прозвучал достаточно серьезный взрыв. Это сильно взбудоражило население, проживающее в районе населенного пункта Кицканы. Обломки ракеты упали на территории Приднестровья в зоне безопасности в селе Кицканы по улице Юности», — отметил Беляков.

Он уточнил, что на месте происшествия работают подразделения правоохранительных органов, саперы и военные наблюдатели совместных миротворческих сил. Место падения обломков оцепили. Боевая часть ракеты попала во двор жилого дома, она лежит в огороде, добавил сопредседатель ОКК.

Беляков также отметил, что на территорию республики залетел снаряд образца 1968 г. Его боевой элемент изъяли с места происшествия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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