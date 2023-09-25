Песков: встреча Алиева и Эрдогана может урегулировать ситуацию в Карабахе

«Мы каждый раз надеемся, что все встречи, которые проводит президент Азербайджана, в том числе и с президентом Турции, будут способствовать безопасности в регионе, будут способствовать нормализации жизни в Карабахе после произошедшего. <...> Мы знаем, насколько тесные отношения между Баку и Анкарой», – сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к проведению переговоров по Зангезурскому коридору между Алиевым и Эрдоганом.