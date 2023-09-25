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Песков: встреча Алиева и Эрдогана может урегулировать ситуацию в Карабахе

Ведомости

Кремль надеется, что встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом поможет стабилизировать ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы каждый раз надеемся, что все встречи, которые проводит президент Азербайджана, в том числе и с президентом Турции, будут способствовать безопасности в регионе, будут способствовать нормализации жизни в Карабахе после произошедшего. <...> Мы знаем, насколько тесные отношения между Баку и Анкарой», – сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к проведению переговоров по Зангезурскому коридору между Алиевым и Эрдоганом.

Пресс-секретарь Путина добавил, что отношения России с Азербайжданом и Турцией не менее тесные. Кремль уважает суверенное право республик на развитие двустороннего сотрудничества, подчеркнул Песков.

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Эрдоган прибыл на встречу с Алиевым в Азербайджан 25 сентября. Встреча президентов проходит в Нахичеванской автономной республике – эксклаве, который отделен от остального Азербайджана территорией Армении. Лидеры обсудят «антитеррористическую операцию» Баку в Нагорном Карабахе, «процесс разоружения солдат-сепаратистов», а также создание Зангезурского коридора для связи азербайджанских территорий с Нахичеванской республикой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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