СМИ анонсировали визит Эрдогана в Азербайджан

Турецкий лидер, как отмечается, посетит Нахичеванскую автономную республику – эксклав, который отделен от остального Азербайджана территорией Армении. В Нахичевани президенты двух стран обсудят двусторонние отношения и «региональные и международные события». В частности, Эрдоган и Алиев будут говорить об «антитеррористической операции» Баку в Карабахе и «процессе разоружения солдат-сепаратистов».