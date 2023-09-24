СМИ анонсировали визит Эрдогана в Азербайджан
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 25 сентября, посетит Азербайджан по приглашению главы государства Ильхама Алиева. Об этом сообщает NTV Haber.
Турецкий лидер, как отмечается, посетит Нахичеванскую автономную республику – эксклав, который отделен от остального Азербайджана территорией Армении. В Нахичевани президенты двух стран обсудят двусторонние отношения и «региональные и международные события». В частности, Эрдоган и Алиев будут говорить об «антитеррористической операции» Баку в Карабахе и «процессе разоружения солдат-сепаратистов».
Стороны также намерены обсудить Зангезурский коридор, который обеспечит связь азербайджанских территорий с Нахичеванской республикой.
Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, 19 сентября. На следующий день непризнанная республика заявила о заключении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при участии российских миротворцев.
20 сентября Алиев и Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого они обменялись мнениями о «завершении антитеррористических мероприятий локального характера, сложении незаконными вооруженными формированиями в Карабахском регионе Азербайджана оружия и их разоружении».
Советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев позднее заявил, что власти Азербайджана создали специальную правительственную группу для решения вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.