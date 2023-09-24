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Политика

СМИ анонсировали визит Эрдогана в Азербайджан

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 25 сентября, посетит  Азербайджан по приглашению главы государства Ильхама Алиева. Об этом сообщает NTV Haber.

Турецкий лидер, как отмечается, посетит Нахичеванскую автономную республику – эксклав, который отделен от остального Азербайджана территорией Армении. В Нахичевани президенты двух стран обсудят двусторонние отношения и «региональные и международные события». В частности, Эрдоган и Алиев будут говорить об «антитеррористической операции» Баку в Карабахе и «процессе разоружения солдат-сепаратистов».

Стороны также намерены обсудить Зангезурский коридор, который обеспечит связь азербайджанских территорий с Нахичеванской республикой.

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Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, 19 сентября. На следующий день непризнанная республика заявила о заключении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при участии российских миротворцев.

20 сентября Алиев и Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого они обменялись мнениями о «завершении антитеррористических мероприятий локального характера, сложении незаконными вооруженными формированиями в Карабахском регионе Азербайджана оружия и их разоружении».

Советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев позднее заявил, что власти Азербайджана создали специальную правительственную группу для решения вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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