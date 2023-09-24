Армения на Генассамблее ООН потребовала вывода военных из Карабаха

Армения неоднократно заявляла международному сообщество о необходимости четких действий, включая развертывание межведомственной миссии ООН в Нагорном Карабахе, однако помочь людям за последние девять месяцев не удалось, считает Мирзоян. Он подчеркнул, что утверждения о том, что ООН нет месте событий, а значит не может проверить происходящее, не могут быть оправданием бездействия. Мирзоян выразил надежду, что организация проявит «сильную политическую волю», чтобы осудить возобновление боевых действий.