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Политика

В Азербайджане создали спецгруппу по интеграции Карабаха

Ведомости

Власти Азербайджана создали специальную правительственную группу для решения вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Об этом заявил советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев в интервью изданию Politico.

По его словам, гарантия доступа гуманитарной помощи «еще раз свидетельствует о добрых намерениях и серьезности правительства Азербайджана удовлетворить нужды и потребности жителей Армении, а также обеспечить безопасный и достойный процесс реинтеграции».

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19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. Баку требовал расформировать правительство региона и вывести армянские войска. Ереван отрицал присутствие своих войск в регионе.

На следующий день, 20 сентября, власти непризнанного Карабаха объявили о прекращении огня и сдаче оружия. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения готова принять беженцев из Карабаха, но в данный момент, по оценке властей, прямой угрозы гражданскому населению региона нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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