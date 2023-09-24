В Азербайджане создали спецгруппу по интеграции Карабаха
Власти Азербайджана создали специальную правительственную группу для решения вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Об этом заявил советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев в интервью изданию Politico.
По его словам, гарантия доступа гуманитарной помощи «еще раз свидетельствует о добрых намерениях и серьезности правительства Азербайджана удовлетворить нужды и потребности жителей Армении, а также обеспечить безопасный и достойный процесс реинтеграции».
19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. Баку требовал расформировать правительство региона и вывести армянские войска. Ереван отрицал присутствие своих войск в регионе.
На следующий день, 20 сентября, власти непризнанного Карабаха объявили о прекращении огня и сдаче оружия. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения готова принять беженцев из Карабаха, но в данный момент, по оценке властей, прямой угрозы гражданскому населению региона нет.