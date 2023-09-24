В Азербайджане создали спецгруппу по интеграции Карабаха

На следующий день, 20 сентября, власти непризнанного Карабаха объявили о прекращении огня и сдаче оружия. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения готова принять беженцев из Карабаха, но в данный момент, по оценке властей, прямой угрозы гражданскому населению региона нет.