Нагорный Карабах сдался на второй день азербайджанского наступления

Нагорный Карабах сдался на второй день азербайджанского наступленияУ армянских формирований быстро закончились все ресурсы
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) решили прекратить огонь 20 сентября с 13.00 по местному времени (12.00 мск) и разоружить свои формирования, чтобы начать переговоры с Баку. Министерство обороны Азербайджана в своем заявлении днем 20 сентября подтвердило, что через российских миротворцев достигнуто соглашение о прекращении огня. В координации с российскими военными будет проходить и разоружение армянских формирований. МИД Армении днем 20 сентября заявил, что Карабах теоретически может жить под управлением Азербайджана и жители непризнанной НКР готовы к переговорам с Баку, но диалог должен быть «налажен».
Премьер Армении Никол Пашинян в обращении к нации заявил, что Ереван не участвовал в подготовке соглашения о прекращении огня, армянских вооруженных сил в Карабахе не было с лета 2021 г., но он «принимает к сведению» решение властей НКР.
Информцентр Арцаха (армянское название Карабаха, официальный ресурс его властей) объясняет решение прекратить сопротивление тем, что за сутки с небольшим армянские силы понесли большие потери, «а на некоторых участках противнику удалось прорваться к боевым позициям сил обороны, взять под свой контроль ряд высот». На второй день боевых действий в Карабахе жертвами обстрелов стали 32 жителя, 200 ранены, заявила омбудсмен Армении Анаит Манасян.
По заявлению Минобороны России, в базовом лагере российского миротворческого контингента нашел укрытие 2261 мирный житель, из них 1049 детей. Минобороны Азербайджана заверило в «успешном продолжении операции» против «армии Армении» и «взятии 60 позиций». По заявлению администрации азербайджанского президента Ильхама Алиева, переговоры с представителями Карабаха пройдут в азербайджанском Евлахе (100 км от Степанакерта) 21 сентября и будут посвящены вопросам «реинтеграции». Ранее Азербайджан отказывался от таких переговоров. Власти непризнанной НКР подтвердили дату и место встречи, добавив, что там будут обсуждаться и «вопросы [об] обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, обеспечении жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках конституции Азербайджана».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая 20 сентября на упреки председателя Совбеза Армении Армена Григоряна российским миротворцам в невыполнении «обязательств по защите Карабаха», заявил, что «подобные обвинения являются абсолютно беспочвенными, ни на чем не основанными». По его словам, Ереван де-юре признал регион частью Азербайджана на конференции в Праге в 2022 г. и Баку действовал де-юре на своей территории. «Мы продолжаем контакты с армянской стороной, Армения была и остается нашим очень важным союзником, партнером, близкой нам страной, – заявил Песков. – И также мы продолжаем контакты с Азербайджаном, это тоже очень важный наш партнер. Мы продолжаем наши контакты и с армянами в Карабахе».
Российский миротворческий контингент вправе применять оружие только при прямом нападении на него, а Россия как союзник Армении должна оказывать помощь в защите ее признанных границ, в периметр которых Карабах не входит, пояснил источник в Минобороны России. С этой целью в Армении дислоцирована 102-я российская военная база.
События в Карабахе кратко прокомментировал и Владимир Путин на встрече с главой МИД КНР Ван И: «Российские миротворцы делают все, для того чтобы защитить гражданское население. Мы в постоянном контакте с властями в Ереване, Степанакерте и Баку. Надеемся, что сможем добиться деэскалации и перевода проблемы в мирное русло».
В ночь перед фактической капитуляцией Карабаха Ереван пытался заручиться поддержкой Запада. 21 сентября ситуацию в регионе по заявке Франции рассмотрит Совет Безопасности ООН, заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в соцсети Х (бывший Twitter). МИД Азербайджана утром 20 сентября классифицировал дипломатические действия Франции как «поддержу остаткам оккупационных сил [Армении]». Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и помощником госсекретаря США Юри Ким, призвав Брюссель и Вашингтон принять «срочные меры» и «конкретные действия». Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить бои в Карабахе. Но президент непризнанной НКР Самвел Шахраманян назвал «неадекватной» реакцию международного сообщества из-за отсутствия практических шагов. В ночь на 20 сентября по Москве госсекретарь Энтони Блинкен провел переговоры с Пашиняном и Алиевым. Пашиняна Блинкен заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Армении. Алиева американский госсекретарь призвал прекратить боевые действия. Утром пресс-служба Алиева ответила Блинкену, что остановка операции и запуск переговоров произойдут, «если они [армянская сторона] сложат оружие и сдадутся», что в итоге и произошло.
2261 мирный житель
находится сейчас в лагере российских миротворцев в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны. Среди беженцев почти половина – дети (1049)
(данные на 14:00 20 сентября по МСК)
«19–20 сентября 2023 г. мы увидели завершение приостановленной в ноябре 2020 г. второй карабахской войны, итогами которой были недовольны и Армения, и Азербайджан», – говорит заведующий сектором Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Еще осенью 2020 г. Баку мог завершить боевые действия в свою пользу, армянами были потеряны все важные стратегические точки, необходимые для успешной обороны, поэтому сейчас силы Карабаха и добровольцы из Армении не могли оказывать долгого сопротивления, объясняет Муханов. В создавшихся условиях армянам Карабаха придется принять условия победителя. «На Карабах, очевидно, распространится стандартная система управления Азербайджана, руководящие посты в территориальных образованиях будут, видимо, занимать этнические азербайджанцы, как это происходит, за редкими исключениями, и в других районах. О территориальной или культурной автономии говорить пока вряд ли приходится, хотя история региона отличается от районов, населенных, например, талышами или лезгинами», – говорит Муханов. По его словам, сейчас необходимо обеспечить беспрепятственный выезд желающих покинуть Карабах армян в дружественные им страны. Именно вопрос армянского мирного населения должен волновать внешних игроков. Они должны повлиять на Баку, чтобы он «не оказывал на него прямого силового давления», говорит эксперт.
Армения пыталась заручиться международной поддержкой, исходя из опыта многолетнего взаимодействия с минской группой ОБСЕ, где председательствовали Россия, Франция и США, отметил Муханов. «Их консолидированная позиция не раз помогала Еревану стабилизировать ситуацию. Сейчас ситуация изменилась, и это стало невозможным. Но международная поддержка еще будет нужна Армении для урегулирования отношений с Азербайджаном и Турцией», – резюмирует эксперт.
Пашинян дистанцировался от ситуации в Карабахе, заявив, что Армения не собирается воевать и ее войск там нет, а у карабахских формирований не было шансов в одиночку противостоять армии Азербайджана, говорит руководитель сектора кавказских исследований Российского института стратегических исследований Артур Атаев. Единственным актором, способным предотвратить угрозу мирным жителям Карабаха в этих условиях, оказалась Россия, поэтому через командование ее миротворцев и были проведены переговоры Степанакерта и Баку о прекращении огня без участия Еревана, продолжает Атаев.
По словам источника «Ведомостей», знакомого с ситуацией, Пашиняна о контактах НКР и Баку по перемирию поставили в известность уже по факту.