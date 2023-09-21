Нагорный Карабах сдался на второй день азербайджанского наступления

«19–20 сентября 2023 г. мы увидели завершение приостановленной в ноябре 2020 г. второй карабахской войны, итогами которой были недовольны и Армения, и Азербайджан», – говорит заведующий сектором Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Еще осенью 2020 г. Баку мог завершить боевые действия в свою пользу, армянами были потеряны все важные стратегические точки, необходимые для успешной обороны, поэтому сейчас силы Карабаха и добровольцы из Армении не могли оказывать долгого сопротивления, объясняет Муханов. В создавшихся условиях армянам Карабаха придется принять условия победителя. «На Карабах, очевидно, распространится стандартная система управления Азербайджана, руководящие посты в территориальных образованиях будут, видимо, занимать этнические азербайджанцы, как это происходит, за редкими исключениями, и в других районах. О территориальной или культурной автономии говорить пока вряд ли приходится, хотя история региона отличается от районов, населенных, например, талышами или лезгинами», – говорит Муханов. По его словам, сейчас необходимо обеспечить беспрепятственный выезд желающих покинуть Карабах армян в дружественные им страны. Именно вопрос армянского мирного населения должен волновать внешних игроков. Они должны повлиять на Баку, чтобы он «не оказывал на него прямого силового давления», говорит эксперт.