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Политика

Алиев и Эрдоган обсудили завершение «антитеррористической операции» в Карабахе

Ведомости

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера. 

«В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о завершении антитеррористических мероприятий локального характера, сложении незаконными вооруженными формирования в Карабахском регионе Азербайджана оружия и их разоружении», – говорится в сообщении. 

Лидеры также подчеркнули, что Баку и Анкара остаются «всегда рядом друг с другом», и обсудили будущие контакты и дальнейшее союзничество. 

Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, 19 сентября. МИД России призвал «немедленно остановить кровопролитие» и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей. На следующий день непризнанная республика заявила о заключении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при участии российских миротворцев. 

Днем 20 сентября омбудсмен Армении Анаит Манасян сообщила, что за время обстрелов в Нагорном Карабахе погибли 32 человека. Семь из них – мирные жители, в том числе два ребенка. Ранения получили более 200 человек, в том числе 35 мирных граждан, 13 из которых – дети. Позже в офисе уполномоченного по правам человека Гегама Степаняна в Нагорном Карабахе заявили о 200 погибших и свыше 400 пострадавших. 

В Кремле ранее подчеркивали, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в регионе. Вечером 20 сентября Минобороны РФ сообщило, что под обстрел в Карабахе попал автомобиль с российскими миротворцами. Военнослужащие, которые находились в этот момент в машине, погибли. Минобороны Азербайджана выразило соболезнования командованию и семьям погибших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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