Алиев и Эрдоган обсудили завершение «антитеррористической операции» в Карабахе
Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
«В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о завершении антитеррористических мероприятий локального характера, сложении незаконными вооруженными формирования в Карабахском регионе Азербайджана оружия и их разоружении», – говорится в сообщении.
Лидеры также подчеркнули, что Баку и Анкара остаются «всегда рядом друг с другом», и обсудили будущие контакты и дальнейшее союзничество.
Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, 19 сентября. МИД России призвал «немедленно остановить кровопролитие» и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей. На следующий день непризнанная республика заявила о заключении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при участии российских миротворцев.
Днем 20 сентября омбудсмен Армении Анаит Манасян сообщила, что за время обстрелов в Нагорном Карабахе погибли 32 человека. Семь из них – мирные жители, в том числе два ребенка. Ранения получили более 200 человек, в том числе 35 мирных граждан, 13 из которых – дети. Позже в офисе уполномоченного по правам человека Гегама Степаняна в Нагорном Карабахе заявили о 200 погибших и свыше 400 пострадавших.
В Кремле ранее подчеркивали, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в регионе. Вечером 20 сентября Минобороны РФ сообщило, что под обстрел в Карабахе попал автомобиль с российскими миротворцами. Военнослужащие, которые находились в этот момент в машине, погибли. Минобороны Азербайджана выразило соболезнования командованию и семьям погибших.