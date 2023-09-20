Минобороны сообщило о гибели российских миротворцев в Карабахе
Автомобиль с российскими миротворцами в районе села Джатаняг в Нагорном Карабахе был обстрелян из стрелкового оружия, находившиеся в нем военнослужащие погибли, сообщило Минобороны России.
«20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают российские и азербайджанские следователи, добавили в Минобороны.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». Уже 20 сентября в непризнанной НКР сообщили о полном прекращении огня и разоружении войск при посредничестве российских миротворцев. Это подтвердили в оборонных ведомствах Азербайджана и России.
Российские миротворцы, говорили ранее в Минобороны, продолжают выполнять свои функции в условиях эскалации. В частности их силами были эвакуированы более 2000 мирных жителей. Командование российским миротворческим контингентом находится в контакте с азербайджанской и армянской сторонами, а также представителями Нагорного Карабаха, добавили в военном ведомстве.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что интенсивность военных действий в Нагорном Карабахе после прекращения огня снизилась. Президент РФ Владимир Путин отметил, что российские миротворцы делают все для защиты гражданского населения Карабаха, а Москва находится в тесном контакте с властями в Ереване, Степанакерте и Баку.