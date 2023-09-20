Минобороны сообщило о гибели российских миротворцев в Карабахе

Российские миротворцы, говорили ранее в Минобороны, продолжают выполнять свои функции в условиях эскалации. В частности их силами были эвакуированы более 2000 мирных жителей. Командование российским миротворческим контингентом находится в контакте с азербайджанской и армянской сторонами, а также представителями Нагорного Карабаха, добавили в военном ведомстве.