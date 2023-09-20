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Минобороны сообщило о гибели российских миротворцев в Карабахе

Ведомости

Автомобиль с российскими миротворцами в районе села Джатаняг в Нагорном Карабахе был обстрелян из стрелкового оружия, находившиеся в нем военнослужащие погибли, сообщило Минобороны России.

«20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают российские и азербайджанские следователи, добавили в Минобороны.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». Уже 20 сентября в непризнанной НКР сообщили о полном прекращении огня и разоружении войск при посредничестве российских миротворцев. Это подтвердили в оборонных ведомствах Азербайджана и России.

Российские миротворцы, говорили ранее в Минобороны, продолжают выполнять свои функции в условиях эскалации. В частности их силами были эвакуированы более 2000 мирных жителей. Командование российским миротворческим контингентом находится в контакте с азербайджанской и армянской сторонами, а также представителями Нагорного Карабаха, добавили в военном ведомстве.

Ранее по теме: Власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что интенсивность военных действий в Нагорном Карабахе после прекращения огня снизилась. Президент РФ Владимир Путин отметил, что российские миротворцы делают все для защиты гражданского населения Карабаха, а Москва находится в тесном контакте с властями в Ереване, Степанакерте и Баку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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