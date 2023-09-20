Минобороны сообщило о выполнении функций миротворцев в Нагорном Карабахе
Миротворцы продолжают выполнять свои функции в обострившихся условиях, сообщили в Минобороны России.
«Оказывается вся возможная помощь мирному населению Нагорного Карабаха. В настоящее время в базовом лагере миротворцев, где расположен и медицинский отряд, находится 2261 гражданское лицо, из них 1049 детей», – говорится в сообщении.
Командование российским миротворческим контингентом находится в контакте с азербайджанской и армянской сторонами, а также представителями Нагорного Карабаха, добавили в военном ведомстве.
«Обсуждается недопущение кровопролития, соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента», – заключили в представительстве.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». А 20 сентября в непризнанной НКР сообщили о достижении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при посредничестве российских миротворцев.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что интенсивность военных действий в Нагорном Карабахе после прекращения огня снизилась. Он также выразил надежду, что право армян Нагорного Карабаха жить в своих домах будет обеспечивается Россией.