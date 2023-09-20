Газета
Политика

Власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня

Договоренность достигнута при посредничестве российского миротворческого контингента
Денис Куренев
ТАСС

В аппарате президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщили о достижении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при посредничестве российских миротворцев, передает News.am.

«При посредничестве командования российского миротворческого контингента <...> была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 (12:00 по мск) 20 сентября 2023 г., <...> расформировании и полном разоружении вооруженных формирований «aрмии обороны Нагорного Карабаха», – говорится в сообщении.

О прекращении огня на таких условиях объявило и минобороны Азербайджана, подчеркнув, что реализация соглашения будет обеспечиваться в координации с миротворцами России.

Как Закавказье оказалось на грани третьей карабахской

События вокруг НКР 19 сентября развивались стремительно и будут иметь продолжение

«С учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00 (12:00 по мск)», – приводит сообщение агентство «Азертадж».

Договоренности сторон подразумевают:

  • полное разоружение и расформирование вооруженных сил непризнанной НКР;

  • вывод всех оставшихся в регионе подразделений Армении;

  • сдачу всей тяжелой техники и вооружений для их «скорейшей утилизации»;

  • реализация договоренностей обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.

Как отметили в аппарате главы НКР, вопросы реинтеграции, обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха будут обсуждаться на встрече «представителей местного армянского населения» и властей Азербайджана в Евлахе 21 сентября, а также на последующих встречах.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку остановит «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, если армянские военные сложат оружие.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. Ереван назвал действия Баку «широкомасштабной агрессией» и обратился в Совет безопасности ООН. Заседание по ситуации в Нагорном Карабахе пройдет 21 сентября. По данным омбудсмена Армении Анаит Манасян на утро 20 сентября, в результате боевых действий всего погибли 32 человека, свыше 200 получили ранения. Среди гражданского населения семь погибших, включая двоих детей, а также 35 раненых, в том числе 13 детей.

В Кремле заявили, что российские миротворцы продолжают выполнять свою функцию в Карабахе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва видит возможность выхода на мирные переговоры для урегулирования конфликта. МИД России призвал «немедленно остановить кровопролитие» и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей, отметив, что на урегулирование конфликта «кардинально повлияло» признание Арменией Нагорного Карабаха частью Азербайджана.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных