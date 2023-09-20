Власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня

Власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огняДоговоренность достигнута при посредничестве российского миротворческого контингента
В аппарате президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщили о достижении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при посредничестве российских миротворцев, передает News.am.
«При посредничестве командования российского миротворческого контингента <...> была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 (12:00 по мск) 20 сентября 2023 г., <...> расформировании и полном разоружении вооруженных формирований «aрмии обороны Нагорного Карабаха», – говорится в сообщении.
О прекращении огня на таких условиях объявило и минобороны Азербайджана, подчеркнув, что реализация соглашения будет обеспечиваться в координации с миротворцами России.
«С учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00 (12:00 по мск)», – приводит сообщение агентство «Азертадж».
Договоренности сторон подразумевают:
полное разоружение и расформирование вооруженных сил непризнанной НКР;
вывод всех оставшихся в регионе подразделений Армении;
сдачу всей тяжелой техники и вооружений для их «скорейшей утилизации»;
реализация договоренностей обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.
Как отметили в аппарате главы НКР, вопросы реинтеграции, обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха будут обсуждаться на встрече «представителей местного армянского населения» и властей Азербайджана в Евлахе 21 сентября, а также на последующих встречах.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку остановит «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, если армянские военные сложат оружие.
19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. Ереван назвал действия Баку «широкомасштабной агрессией» и обратился в Совет безопасности ООН. Заседание по ситуации в Нагорном Карабахе пройдет 21 сентября. По данным омбудсмена Армении Анаит Манасян на утро 20 сентября, в результате боевых действий всего погибли 32 человека, свыше 200 получили ранения. Среди гражданского населения семь погибших, включая двоих детей, а также 35 раненых, в том числе 13 детей.
В Кремле заявили, что российские миротворцы продолжают выполнять свою функцию в Карабахе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва видит возможность выхода на мирные переговоры для урегулирования конфликта. МИД России призвал «немедленно остановить кровопролитие» и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей, отметив, что на урегулирование конфликта «кардинально повлияло» признание Арменией Нагорного Карабаха частью Азербайджана.