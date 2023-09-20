Власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. Ереван назвал действия Баку «широкомасштабной агрессией» и обратился в Совет безопасности ООН. Заседание по ситуации в Нагорном Карабахе пройдет 21 сентября. По данным омбудсмена Армении Анаит Манасян на утро 20 сентября, в результате боевых действий всего погибли 32 человека, свыше 200 получили ранения. Среди гражданского населения семь погибших, включая двоих детей, а также 35 раненых, в том числе 13 детей.