Алиев назвал условие для прекращения операции в Карабахе
Баку остановит «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, если армянские военные сложат оружие. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Глава государства [Ильхам Алиев] заявил, что антитеррористические мероприятия будут прекращены, если оружие будет сложено», – говорится в сообщении.
Алиев объяснил Блинкену, что Азербайджан начал «локальные антитеррористические мероприятия» для предотвращения провокаций Еревана. В частности, он упомянул установку армянскими разведывательно-диверсионными группами мин в Нагорном Карабахе, обстрелы азербайджанских военных в регионе и проведение президентских выборов в непризнанной республике 9 сентября. Президент Азербайджана подчеркнул, что Баку наносит удары только по военным объектам.
Блинкен выразил обеспокоенность ситуацией и призвал к прекращению огня и диалогу. По информации американской стороны, во время телефонного разговора Алиев заявил о готовности прекратить боевые действия и провести встречу представителей Азербайджана и населения Нагорного Карабаха.
19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. Ереван назвал действия Баку «широкомасштабной агрессией» и обратился в Совет безопасности ООН. Заседание по ситуации в Нагорном Карабахе пройдет 21 сентября.
В тот же день Блинкен провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном. Он подчеркнул, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Армении. По информации армянской стороны, Пашинян и Блинкен отметили недопустимость применения силы и необходимость деэскалации.