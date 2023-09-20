Алиев назвал условие для прекращения операции в Карабахе

Алиев объяснил Блинкену, что Азербайджан начал «локальные антитеррористические мероприятия» для предотвращения провокаций Еревана. В частности, он упомянул установку армянскими разведывательно-диверсионными группами мин в Нагорном Карабахе, обстрелы азербайджанских военных в регионе и проведение президентских выборов в непризнанной республике 9 сентября. Президент Азербайджана подчеркнул, что Баку наносит удары только по военным объектам.