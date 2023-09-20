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Политика

Алиев назвал условие для прекращения операции в Карабахе

Ведомости

Баку остановит «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, если армянские военные сложат оружие. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. 

«Глава государства [Ильхам Алиев] заявил, что антитеррористические мероприятия будут прекращены, если оружие будет сложено», – говорится в сообщении.

Алиев объяснил Блинкену, что Азербайджан начал «локальные антитеррористические мероприятия» для предотвращения провокаций Еревана. В частности, он упомянул установку армянскими разведывательно-диверсионными группами мин в Нагорном Карабахе, обстрелы азербайджанских военных в регионе и проведение президентских выборов в непризнанной республике 9 сентября. Президент Азербайджана подчеркнул, что Баку наносит удары только по военным объектам.

Блинкен выразил обеспокоенность ситуацией и призвал к прекращению огня и диалогу. По информации американской стороны, во время телефонного разговора Алиев заявил о готовности прекратить боевые действия и провести встречу представителей Азербайджана и населения Нагорного Карабаха.

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19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. Ереван назвал действия Баку «широкомасштабной агрессией» и обратился в Совет безопасности ООН. Заседание по ситуации в Нагорном Карабахе пройдет 21 сентября.

В тот же день Блинкен провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном. Он подчеркнул, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Армении. По информации армянской стороны, Пашинян и Блинкен отметили недопустимость применения силы и необходимость деэскалации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва видит возможность выхода на мирные переговоры для урегулирования конфликта. МИД России призвал стороны конфликта вокруг Нагорного Карабаха «немедленно остановить кровопролитие» и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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