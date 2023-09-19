Пашинян и Блинкен обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе

Ранее 19 сентября посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян заявил, что пришла «очередь США решать, какие меры могут быть использованы» для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Комментируя это высказывание, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при достижении мира «не должно быть никакой очереди». «Здесь должны быть конкретные усилия на основе реальной правовой базы, которая дает возможность выйти на мирное урегулирование», – сказал он.