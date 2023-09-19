Пашинян и Блинкен обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор на фоне начала «антитеррористической операции» Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
«Стороны подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость применения международных механизмов для деэскалации», – говорится в сообщении.
19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. В ведомстве указали на рост напряженности в Карабахе из-за «систематических обстрелов» со стороны Армении, минирования территорий, а также на усиление Ереваном боевых позиций личным составом и вооружением.
МИД Армении осудил действия Баку и назвал их «широкомасштабной агрессией». Ереван также обратился в Совет Безопасности ООН на фоне начала боевых действий в Карабахе, после чего Франция потребовала экстренно созвать заседание на фоне боевых действий в Нагорном Карабахе. Пашинян созвал заседание Совбеза Армении.
МИД России заявил, что Москва «глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе», и призвал немедленно прекратить военные действия и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию.
Ранее 19 сентября посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян заявил, что пришла «очередь США решать, какие меры могут быть использованы» для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Комментируя это высказывание, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при достижении мира «не должно быть никакой очереди». «Здесь должны быть конкретные усилия на основе реальной правовой базы, которая дает возможность выйти на мирное урегулирование», – сказал он.