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Политика

Песков заявил о возможности мирного урегулирования ситуации в Карабахе

Ведомости

Для решения эскалации конфликта в Нагорном Карабахе должны быть предприняты конкретные усилия, Москва видит возможность выхода на мирные переговоры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Комментируя заявления посла Армении Эдмона Марукяна о том, что пришла очередь США решать, какие меры будут использованы для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, Песков подчеркнул, что в этом вопросе «не должно быть никакой очереди».

«Здесь должны быть конкретные усилия на основе реальной правовой базы, которая дает возможность выйти на мирное урегулирование. Такая возможность есть, с нашей точки зрения», – добавил Песков.

Представитель Кремля пояснил, что это те самые «договоренности, на которых мы основываем свои действия». Москва продолжает контакты с Баку и Ереваном, добавил Песков.

Ранее по теме: Пашинян: Баку пытается втянуть Армению в полномасштабные военные действия

19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. В минобороны республики заявили, что мероприятия необходимы для вывода армянских войск с территории региона и «восстановления конституционного строя» Азербайджана.

МИД Армении осудил действия Баку и назвал их «широкомасштабной агрессией». Там заявили, что вооруженные силы республики и военная техника не дислоцируются в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в попытке втянуть его страну в полномасштабные военные действия. Он также заявил, что сложившаяся вокруг Карабаха ситуация не была непредвиденной.

Ранее Евросоюз осудил эскалацию ситуации в Нагорном Карабахе и призвал стороны вернуться к диалогу, а Азербайджан - к прекращению военных действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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