Песков заявил о возможности мирного урегулирования ситуации в Карабахе
Для решения эскалации конфликта в Нагорном Карабахе должны быть предприняты конкретные усилия, Москва видит возможность выхода на мирные переговоры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Комментируя заявления посла Армении Эдмона Марукяна о том, что пришла очередь США решать, какие меры будут использованы для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, Песков подчеркнул, что в этом вопросе «не должно быть никакой очереди».
«Здесь должны быть конкретные усилия на основе реальной правовой базы, которая дает возможность выйти на мирное урегулирование. Такая возможность есть, с нашей точки зрения», – добавил Песков.
Представитель Кремля пояснил, что это те самые «договоренности, на которых мы основываем свои действия». Москва продолжает контакты с Баку и Ереваном, добавил Песков.
19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. В минобороны республики заявили, что мероприятия необходимы для вывода армянских войск с территории региона и «восстановления конституционного строя» Азербайджана.
МИД Армении осудил действия Баку и назвал их «широкомасштабной агрессией». Там заявили, что вооруженные силы республики и военная техника не дислоцируются в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в попытке втянуть его страну в полномасштабные военные действия. Он также заявил, что сложившаяся вокруг Карабаха ситуация не была непредвиденной.
Ранее Евросоюз осудил эскалацию ситуации в Нагорном Карабахе и призвал стороны вернуться к диалогу, а Азербайджан - к прекращению военных действий.