Песков заявил о возможности мирного урегулирования ситуации в Карабахе

МИД Армении осудил действия Баку и назвал их «широкомасштабной агрессией». Там заявили, что вооруженные силы республики и военная техника не дислоцируются в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в попытке втянуть его страну в полномасштабные военные действия. Он также заявил, что сложившаяся вокруг Карабаха ситуация не была непредвиденной.