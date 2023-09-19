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Политика

Посол Армении призвал США принять меры по ситуации в Карабахе

Ведомости

Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян призвал США принять меры в связи с проведением Азербайджаном «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Об этом он написал в соцсети X.

Он напомнил, что и. о. помощника госсекретаря по европейским делам Юрий Ким заявил, что Соединенные Штаты «не потерпят никаких попыток «этнической чистки» армян из Нагорного Карабаха».

«Теперь очередь США относительно того, какие меры будут использованы, чтобы остановить агрессию и военное нападение на оказавшихся в ловушке и голодающих людей», – написал Марукян.

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19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. В минобороны республики заявили, что мероприятия необходимы для вывода армянских войск с территории региона и «восстановления конституционного строя» Азербайджана.

МИД Армении осудил действия Баку и назвал их «широкомасштабной агрессией». Там заявили, что вооруженные силы республики и военная техника не дислоцируются в Нагорном Карабахе.

В связи с действиями Баку премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности республики для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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