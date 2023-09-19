Посол Армении призвал США принять меры по ситуации в Карабахе
Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян призвал США принять меры в связи с проведением Азербайджаном «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Об этом он написал в соцсети X.
Он напомнил, что и. о. помощника госсекретаря по европейским делам Юрий Ким заявил, что Соединенные Штаты «не потерпят никаких попыток «этнической чистки» армян из Нагорного Карабаха».
«Теперь очередь США относительно того, какие меры будут использованы, чтобы остановить агрессию и военное нападение на оказавшихся в ловушке и голодающих людей», – написал Марукян.
19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. В минобороны республики заявили, что мероприятия необходимы для вывода армянских войск с территории региона и «восстановления конституционного строя» Азербайджана.
МИД Армении осудил действия Баку и назвал их «широкомасштабной агрессией». Там заявили, что вооруженные силы республики и военная техника не дислоцируются в Нагорном Карабахе.
В связи с действиями Баку премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности республики для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе.