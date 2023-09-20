МИД России призвал стороны карабахского конфликта «остановить кровопролитие»

В министерстве отмечают, что на урегулирование конфликта «кардинально повлияло» признание Арменией Нагорного Карабаха частью Азербайджана, что «изменило основополагающие условия, при которых было подписано заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., а также положение Российского миротворческого контингента (РМК)».