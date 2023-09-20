Совбез ООН проведет заседание по ситуации в Карабахе 21 сентября

19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. Ереван назвал действия Баку «широкомасштабной агрессией». Вскоре после этого Армения призвала членов Совбеза ООН и российских миротворцев «предпринять конкретные и однозначные шаги для прекращения агрессии Азербайджана». МИД Франции в свою очередь потребовал проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе.