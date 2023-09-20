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Совбез ООН проведет заседание по ситуации в Карабахе 21 сентября

Ведомости

21 сентября состоится заседание Совета безопасности ООН в связи с эскалацией в Нагорном Карабахе, сообщила официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян в X (бывший Twitter).

«Заседание состоится 21 сентября. Срочно требуется четкое осуждение и соответствующие действия», – написала она.

19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. Ереван назвал действия Баку «широкомасштабной агрессией». Вскоре после этого Армения призвала членов Совбеза ООН и российских миротворцев «предпринять конкретные и однозначные шаги для прекращения агрессии Азербайджана». МИД Франции в свою очередь потребовал проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе.

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Кремль заявил, что Москва видит возможность выхода на мирные переговоры для решения эскалации конфликта.

По словам уполномоченного по правам человека в непризнанной НКР Гегама Степаняна, жертвами обстрелов со стороны Азербайджана стали 27 жителей. Российские миротворцы в свою очередь 19 сентября эвакуировали жителей наиболее опасных районов Карабаха.

Также днем-вечером 19 сентября в Ереване прошли митинги у посольства России и здания правительства Армении. митингующие обвиняли Москву и премьера Пашиняна в «предательстве» Карабаха и призывали вмешаться в ситуацию. Демонстрации сопровождались столкновениями с полицией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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