Совбез ООН проведет заседание по ситуации в Карабахе 21 сентября
21 сентября состоится заседание Совета безопасности ООН в связи с эскалацией в Нагорном Карабахе, сообщила официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян в X (бывший Twitter).
«Заседание состоится 21 сентября. Срочно требуется четкое осуждение и соответствующие действия», – написала она.
19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. Ереван назвал действия Баку «широкомасштабной агрессией». Вскоре после этого Армения призвала членов Совбеза ООН и российских миротворцев «предпринять конкретные и однозначные шаги для прекращения агрессии Азербайджана». МИД Франции в свою очередь потребовал проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе.
Кремль заявил, что Москва видит возможность выхода на мирные переговоры для решения эскалации конфликта.
По словам уполномоченного по правам человека в непризнанной НКР Гегама Степаняна, жертвами обстрелов со стороны Азербайджана стали 27 жителей. Российские миротворцы в свою очередь 19 сентября эвакуировали жителей наиболее опасных районов Карабаха.
Также днем-вечером 19 сентября в Ереване прошли митинги у посольства России и здания правительства Армении. митингующие обвиняли Москву и премьера Пашиняна в «предательстве» Карабаха и призывали вмешаться в ситуацию. Демонстрации сопровождались столкновениями с полицией.