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Политика

Генсек ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Карабахе

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и вернуться к выполнению трехсторонней договоренностей 2020 г. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь самым решительным образом призывает к немедленному прекращению боевых действий, деэскалации и более строгому соблюдению соглашения о прекращении огня 2020 г., а также принципов международного гуманитарного права», – говорится в заявлении. 

Дюжаррик отметил, что Гутерриш обеспокоен гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе и сообщениями о жертвах, в том числе среди гражданского населения. Генсек призывает стороны конфликта приложить усилия для обеспечения «долгосрочного мира в регионе», добавил пресс-секретарь.

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19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. Ереван назвал действия Баку «широкомасштабной агрессией». Омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян ранее сообщил в X (ранее Twitter), что в ходе боевых действий уже погибли 27 человек, включая двоих мирных жителей. Позже он уточнил, что число жертв среди мирного населения увеличилось до семи, двое из них – дети.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва видит возможность выхода на мирные переговоры для решения эскалации конфликта. МИД России призвал стороны конфликта вокруг Нагорного Карабаха «немедленно остановить кровопролитие» и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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