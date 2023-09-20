Генсек ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Карабахе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и вернуться к выполнению трехсторонней договоренностей 2020 г. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
«Генеральный секретарь самым решительным образом призывает к немедленному прекращению боевых действий, деэскалации и более строгому соблюдению соглашения о прекращении огня 2020 г., а также принципов международного гуманитарного права», – говорится в заявлении.
Дюжаррик отметил, что Гутерриш обеспокоен гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе и сообщениями о жертвах, в том числе среди гражданского населения. Генсек призывает стороны конфликта приложить усилия для обеспечения «долгосрочного мира в регионе», добавил пресс-секретарь.
19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. Ереван назвал действия Баку «широкомасштабной агрессией». Омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян ранее сообщил в X (ранее Twitter), что в ходе боевых действий уже погибли 27 человек, включая двоих мирных жителей. Позже он уточнил, что число жертв среди мирного населения увеличилось до семи, двое из них – дети.