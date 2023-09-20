Генсек ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Карабахе

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. Ереван назвал действия Баку «широкомасштабной агрессией». Омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян ранее сообщил в X (ранее Twitter), что в ходе боевых действий уже погибли 27 человек, включая двоих мирных жителей. Позже он уточнил, что число жертв среди мирного населения увеличилось до семи, двое из них – дети.