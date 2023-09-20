Блинкен заверил Пашиняна в поддержке суверенитета и целостности Армении
США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Армении. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром республики Николом Пашиняном, сообщает госдеп США.
«Он сказал премьер-министру Пашиняну, что США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении», – подчеркивается в сообщении.
Кроме того, Блинкен заявил о «глубокой озабоченности» Вашингтона ситуацией в Нагорном Карабахе и добавил, что США призывают Азербайджан «немедленно прекратить боевые действия и вернуться к диалогу».
По информации армянской стороны, в телефонном разговоре Пашинян и Блинкен подчеркнули недопустимость применения силы и отметили необходимость деэскалации.
19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. Ереван назвал действия Баку «широкомасштабной агрессией» и обратился в Совет безопасности ООН, после чего Франция потребовала экстренно созвать заседание на фоне боевых действий в Нагорном Карабахе.