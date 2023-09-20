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Блинкен заверил Пашиняна в поддержке суверенитета и целостности Армении

Ведомости

США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Армении. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром республики Николом Пашиняном, сообщает госдеп США.

«Он сказал премьер-министру Пашиняну, что США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении», – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, Блинкен заявил о «глубокой озабоченности» Вашингтона ситуацией в Нагорном Карабахе и добавил, что США призывают Азербайджан «немедленно прекратить боевые действия и вернуться к диалогу».

По информации армянской стороны, в телефонном разговоре Пашинян и Блинкен подчеркнули недопустимость применения силы и отметили необходимость деэскалации.

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19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. Ереван назвал действия Баку «широкомасштабной агрессией» и обратился в Совет безопасности ООН, после чего Франция потребовала экстренно созвать заседание на фоне боевых действий в Нагорном Карабахе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва видит возможность выхода на мирные переговоры для решения эскалации конфликта. МИД России призвал стороны конфликта вокруг Нагорного Карабаха «немедленно остановить кровопролитие» и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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