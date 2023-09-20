Омбудсмен Армении: 32 человека погибли при обстрелах в Нагорном Карабахе
С начала азербайджанской военной операции в Нагорном Карабахе погибли 32 человека, в том числе два ребенка. Еще свыше 200 человек получили ранения, сообщила омбудсмен Армении Анаит Манасян в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной и признанной в России экстремистской организации).
«Вооруженные силы Азербайджана применяют против мирного гражданского населения крупнокалиберное оружие, артиллерию. В ходе обстрелов погибли 32 человека. Из них семь – мирные жители, в том числе два ребенка. Ранения получили более 200 человек, в том числе 35 представителей мирного населения, 13 из которых – дети», – уточнила омбудсмен.
Манасян добавила, что под обстрелы в Нагорном Карабахе попали жилые дома и автомобили. В том числе под ударом оказалась машина скорой помощи, которая должна была забрать тела восьми погибших в Мартакерте.
Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе 19 сентября. А 20 сентября непризнанная республика заявила о заключении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при участии миротворцев из России.