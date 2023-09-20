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Омбудсмен Армении: 32 человека погибли при обстрелах в Нагорном Карабахе

Ведомости

С начала азербайджанской военной операции в Нагорном Карабахе погибли 32 человека, в том числе два ребенка. Еще свыше 200 человек получили ранения, сообщила омбудсмен Армении Анаит Манасян в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной и признанной в России экстремистской организации).

«Вооруженные силы Азербайджана применяют против мирного гражданского населения крупнокалиберное оружие, артиллерию. В ходе обстрелов погибли 32 человека. Из них семь – мирные жители, в том числе два ребенка. Ранения получили более 200 человек, в том числе 35 представителей мирного населения, 13 из которых – дети», – уточнила омбудсмен.

Манасян добавила, что под обстрелы в Нагорном Карабахе попали жилые дома и автомобили. В том числе под ударом оказалась машина скорой помощи, которая должна была забрать тела восьми погибших в Мартакерте.

Ранее по теме: Власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня

Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе 19 сентября. А 20 сентября непризнанная республика заявила о заключении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при участии миротворцев из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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