Минобороны Азербайджана выразило сожаление в связи с гибелью российских миротворцев
Министерство обороны Азербайджана выразило соболезнования командованию и семьям российских миротворцев, погибших 20 сентября в результате обстрела в Нагорном Карабахе, следует из заявления министерства.
«Выражаем сожаление по поводу случившегося, приносим глубокие соболезнования руководству Министерства обороны Российской Федерации, командованию российского миротворческого контингента, семьям и близким погибших военнослужащих», – говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что на месте происшествия работают следственные органы Азербайджана и России.
В ведомстве подтвердили, что УАЗ «Патриот» миротворческого контингента был обстрелян вблизи села Джанйатаг. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военные возвращались с наблюдательного поста. Они подверглись обстрелу из стрелкового оружия. Все военнослужащие, которые были в автомобиле, погибли. Их число не уточнялось. По данным главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, при обстреле погибли пятеро российских бойцов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские миротворцы погибли ради мира в этом регионе. Она отметила, что «черная неблагодарность» не омрачит их подвиг.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». Уже 20 сентября в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) сообщили о полном прекращении огня и разоружении войск при посредничестве российских миротворцев. Это подтвердили в оборонных ведомствах Азербайджана и России. 21 сентября должны состояться переговоры между представителями Баку и Степанакерта при посредничестве руководства российского миротворческого контингента.