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Минобороны Азербайджана выразило сожаление в связи с гибелью российских миротворцев

Ведомости

Министерство обороны Азербайджана выразило соболезнования командованию и семьям российских миротворцев, погибших 20 сентября в результате обстрела в Нагорном Карабахе, следует из заявления министерства.

«Выражаем сожаление по поводу случившегося, приносим глубокие соболезнования руководству Министерства обороны Российской Федерации, командованию российского миротворческого контингента, семьям и близким погибших военнослужащих», – говорится в сообщении.

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В министерстве добавили, что на месте происшествия работают следственные органы Азербайджана и России.

В ведомстве подтвердили, что УАЗ «Патриот» миротворческого контингента был обстрелян вблизи села Джанйатаг. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военные возвращались с наблюдательного поста. Они подверглись обстрелу из стрелкового оружия. Все военнослужащие, которые были в автомобиле, погибли. Их число не уточнялось. По данным главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, при обстреле погибли пятеро российских бойцов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские миротворцы погибли ради мира в этом регионе. Она отметила, что «черная неблагодарность» не омрачит их подвиг.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о гибели российских миротворцев в Карабахе

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». Уже 20 сентября в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) сообщили о полном прекращении огня и разоружении войск при посредничестве российских миротворцев. Это подтвердили в оборонных ведомствах Азербайджана и России. 21 сентября должны состояться переговоры между представителями Баку и Степанакерта при посредничестве руководства российского миротворческого контингента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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