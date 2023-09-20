Минобороны Азербайджана выразило сожаление в связи с гибелью российских миротворцев

В ведомстве подтвердили, что УАЗ «Патриот» миротворческого контингента был обстрелян вблизи села Джанйатаг. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военные возвращались с наблюдательного поста. Они подверглись обстрелу из стрелкового оружия. Все военнослужащие, которые были в автомобиле, погибли. Их число не уточнялось. По данным главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, при обстреле погибли пятеро российских бойцов.