Захарова: российские миротворцы погибли в Карабахе ради мира в регионе

По оценке Захаровой, Армения предпочла не реализовывать достигнутые в ноябре 2020 г. трехсторонние договоренности, а «поискать счастья» у НАТО и ЕС. В результате в октябре 2022 г. при посредничестве Брюсселя и Парижа было принято заявление, в котором Ереван и Баку подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 г., а также признали территориальную целостность и суверенитет друг друга, напомнила она.