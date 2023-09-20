Газета
Политика

Захарова: российские миротворцы погибли в Карабахе ради мира в регионе

Ведомости

Российские миротворцы, находившиеся в автомобиле, обстрелянном 20 сентября в районе села Джатаняг в Нагорном Карабахе, погибли ради мира в этом регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Светлая память погибшим российским миротворцам, как и всегда принявшим на себя удар ради мира в регионе. Черная неблагодарность, которой нечистоплотные пытались подвергнуть сомнению их деятельность, не омрачит их подвига», – написала она в своем Telegram-канале.

По оценке Захаровой, Армения предпочла не реализовывать достигнутые в ноябре 2020 г. трехсторонние договоренности, а «поискать счастья» у НАТО и ЕС. В результате в октябре 2022 г. при посредничестве Брюсселя и Парижа было принято заявление, в котором Ереван и Баку подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 г., а также признали территориальную целостность и суверенитет друг друга, напомнила она.

«Это стало окончательным решением Ереваном вопроса Нагорного Карабаха. Почему Никол Пашинян и армянские власти сделали именно так, почему Париж и Брюссель к этому подтолкнули официальный Ереван, — эти вопросы надо задавать им», – резюмировала она.

По данным Минобороны РФ, автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг. Число погибших российских миротворцев не уточняется, на месте происшествия работают российские и азербайджанские следователи.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». Уже 20 сентября в непризнанной НКР сообщили о полном прекращении огня и разоружении войск при посредничестве российских миротворцев. Это подтвердили в оборонных ведомствах Азербайджана и России.

Российские миротворцы, говорили ранее в Минобороны, продолжают выполнять свои функции в условиях эскалации. В частности, их силами были эвакуированы более 2000 мирных жителей. Командование российским миротворческим контингентом находится в контакте с азербайджанской и армянской сторонами, а также представителями Нагорного Карабаха, добавили в военном ведомстве.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных