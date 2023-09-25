Орбан исключил поддержку Украины, пока Киев не вернет права закарпатским венграм
Венгрия не поддержит Украину ни на одном международном форуме, пока Киев не вернет права закарпатским венграм. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления перед парламентом страны.
«Мы не будем поддерживать Украину ни в одном вопросе в международной жизни, пока там не вернут предыдущие законы, гарантировавшие права закарпатских венгров», – сказал он (цитата по Index).
По словам Орбана, «в течение многих лет» Украина преследовала венгерские школы в стране. Власти Украины хотят переделать школы в Закарпатье в украинские, в противном случае – и вовсе закрыть их, утверждает Орбан.
19 сентября президент Венгрии Каталин Новак, выступая на Генассамблее ООН, заявила, что в Закарпатской области Украины проживают 115 000 этнических венгров. Она призвала Киев к защите и соблюдению прав национальных меньшинств «не на словах, а на деле».
Ранее власти Венгрии неоднократно подчеркивали, что не поддержат стремление Украины вступить в ЕС, пока Киев не прекратит нарушения прав закарпатских венгров, в том числе их право обучаться в местных школах и вузах на родном языке.
21 сентября Верховная рада Украины приняла закон о национальных меньшинствах, согласно которому разрешается использовать языки нацменьшинств в рекламе, во время различных мероприятий и при оказании помощи, а также издавать для школьников бесплатные учебники.
Рекомендацию Киеву внести поправки в закон в июне дала Венецианская комиссия при Совете Европы. После этого госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что решение комиссии указывает на право нацменьшинств, живущих на Украине, учиться на родном языке.