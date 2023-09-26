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Политика

В ДНР заявили об улучшении позиций ВС РФ на авдеевском и марьинском направлениях

Ведомости

Российские войска за сутки улучшили свои позиции на авдеевском и марьинском направлениях, уничтожив несколько опорных пунктов ВСУ, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Авдеевское и марьинское направление: за последние сутки есть объективные улучшения позиций, сейчас там не только серая зона расширена, но и уничтожено несколько опорных пунктов противника», – сказал он (цитата по ТАСС).

В своей сводке от 25 сентября Минобороны сообщило об отражении 11 атак ВСУ на донецком, запорожском и краснолиманском направлениях. Кроме того, в ДНР и Херсонской области российские военные поразили склады боеприпасов ВСУ. ВС РФ также нанесли групповой удар по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. 

ВСУ ведут активные наступательные действия с начала июня. Президент РФ Владимир Путин назвал их наступление «не пробуксовкой, а провалом». В ходе пленарной сессии ВЭФа он заявил, что у Украины нет результатов, при этом потери ВСУ с начала контрнаступления уже составили 71 500 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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