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Минобороны сообщило об уничтожении дрона над Белгородской областью

Ведомости

Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале. 

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», – сказано в сообщении. Беспилотник был сбит ориентировочно в 09:40 мск.

Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, беспилотник был сбит в районе села Санково в Грайворонском городском округе. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – уточнил он.

Помимо этого, Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ. В частности, под огонь попал поселок Задорожный Краснояружского района. В результате никто не пострадал, повреждения получила только линия электропередачи, из-за чего в поселке частично пропал свет.

Ранее по теме: Минобороны: средства ПВО сбили семь беспилотников над Белгородской областью

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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