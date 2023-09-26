Минобороны сообщило об уничтожении дрона над Белгородской областью
Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», – сказано в сообщении. Беспилотник был сбит ориентировочно в 09:40 мск.
Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, беспилотник был сбит в районе села Санково в Грайворонском городском округе. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – уточнил он.
Помимо этого, Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ. В частности, под огонь попал поселок Задорожный Краснояружского района. В результате никто не пострадал, повреждения получила только линия электропередачи, из-за чего в поселке частично пропал свет.
В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.