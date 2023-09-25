Минобороны: средства ПВО сбили семь беспилотников над Белгородской областью

24 сентября Минобороны отчиталось о том, что ВС РФ сбили два украинских беспилотника в небе над Белгородской и Курской областями. Глава Курской области Роман Старовойт уточнил, что ПВО работало в Курском районе. О сбитом беспилотнике рассказал и Вячеслав Гладков: дрон сбили на подлете к Белгороду. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.