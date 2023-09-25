Минобороны: средства ПВО сбили семь беспилотников над Белгородской областью
Над Белгородской областью дежурными средствами ПВО были уничтожены семь украинских беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Вечером 25 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью», – говорится в сообщении.
Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что массированная атака была отражена в небе над Грайворонским городским округом. По предварительным данным, никто не пострадал, один автомобиль получил повреждения из-за обломков аппарата, пояснил он.
25 сентября около 09:00 мск другой беспилотник был сбит над Белгородской областью. Гладков заявил, что система ПВО сработала в Грайворонском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Около 10:00 мск российские средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над Курской и Брянской областями, сообщало Минобороны.
24 сентября Минобороны отчиталось о том, что ВС РФ сбили два украинских беспилотника в небе над Белгородской и Курской областями. Глава Курской области Роман Старовойт уточнил, что ПВО работало в Курском районе. О сбитом беспилотнике рассказал и Вячеслав Гладков: дрон сбили на подлете к Белгороду. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
В Белгородской и других приграничных областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ.