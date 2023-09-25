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Минобороны сообщило о перехвате еще двух дронов в Курской и Брянской областях

Ведомости

Российские средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над Курской и Брянской областями. Об этом сообщает Минобороны. 

Дроны самолетного типа были сбиты около 10:00 мск. Отмечается, что Киев планировал атаковать объекты на территории РФ. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что дрон уничтожили на подлете к Брянску. В результате пострадавших и разрушений нет. Губернатор Курской области Роман Старовойт о последствиях атаки пока не сообщал. 

Рано утром 25 сентября Минобороны уже сообщало об уничтожении двух украинских дронов над территорией Курской области, еще двух – над Брянской. Старовойт сообщил, что в результате утренней атаки в Курске были повреждены нескольких частных домов и крыша административного здания, также выбило стекла в многоквартирном доме. Обошлось без пострадавших. Богомаз уточнил, что два беспилотника были сбиты над Суражским районом. В результате разрушений и пострадавших нет.

В 11:20 мск он сообщил, что ВСУ нанесли удар из РЗСО «Град» по территории Стародубского муниципального округа, один снаряд попал по территории сельхозпредприятия. Обошлось без пострадавших, однако было уничтожено несколько голов стада крупного рогатого скота. Также частичные повреждения получило производственное помещение.

Кроме того, около 09:00 мск беспилотник был сбит над Белгородской областью. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что система ПВО сработала в Грайворонском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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