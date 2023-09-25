Минобороны сообщило о перехвате еще двух дронов в Курской и Брянской областях

Рано утром 25 сентября Минобороны уже сообщало об уничтожении двух украинских дронов над территорией Курской области, еще двух – над Брянской. Старовойт сообщил, что в результате утренней атаки в Курске были повреждены нескольких частных домов и крыша административного здания, также выбило стекла в многоквартирном доме. Обошлось без пострадавших. Богомаз уточнил, что два беспилотника были сбиты над Суражским районом. В результате разрушений и пострадавших нет.