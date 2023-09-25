В Белгородской области сбили дрон
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали в Грайворонском городском округе Белгородской области: сбит БПЛА самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – добавил Гладков.
24 сентября Минобороны отчиталось о том, что российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Белгородской и Курской областями. Глава Курской области Роман Старовойт уточнил, что ПВО работало в Курском районе. О сбитом беспилотнике рассказал и Вячеслав Гладков: дрон сбили на подлете к Белгороду. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
В Курской и Белгородской областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ.