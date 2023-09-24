Минобороны сообщило об уничтожении дронов над Белгородом и Курском

О попытке атаки также сообщили в своих Telegram-каналах губернаторы двух регионов. Глава Курской области Роман Старовойт сообщил о работе ПВО в Курском районе. О сбитом беспилотнике рассказал и белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, система ПВО сработала в Белгородском районе, дрон был сбит на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.