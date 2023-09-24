В Курске решили не отменять празднование Дня города после атаки дрона

Курская область регулярно подвергается обстрелам ВСУ. Так, 22 сентября губернатор Роман Старовойт сообщал о работе системы ПВО в Глушковском районе, тогда в результате падения обломков в деревне Шагарово были повреждены крыша одного частного дома и автомобиль. 18 сентября в ходе обстрела поселка Теткино пострадала женщина. Утром 1 сентября ВСУ атаковали город Курчатов в Курской области двумя беспилотниками, пострадали жилой дом и административное здание.