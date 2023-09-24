Газета
Общество

В Курске решили не отменять празднование Дня города после атаки дрона

Ведомости

Запланированные в Курске в рамках празднования Дня города мероприятия состоятся, сообщил мэр города Игорь Куцак. Ранее 24 сентября Курск атаковал украинский беспилотник – дрон повредил крышу административного здания. 

«Соблюдайте спокойствие: все службы экстре­нного реагирования и жизнеобеспечения работают в режиме повышенной готовно­сти. Запланированные в рамках празднования Дня города мероприятия состоятся», – написал Куцак в своем Telegram-канале. 

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По его словам, в Центральном округе, где БПЛА атаковал административное здание, сейчас работают сотрудники оперативных служб. Безопасность жителей обеспечивают более тысячи человек и 150 единиц техники: сп­асатели, пожарные, медики, полицейские, сотрудники администр­аций, добровольцы и другие, рассказал глава Курска.

Позднее Куцак сообщил об отмене праздничного салюта «в связи с последними событиями». Он пояснил, что это будет разумно «с точки зрения спокойствия и безопасности жителей».

Курская область регулярно подвергается обстрелам ВСУ. Так, 22 сентября губернатор Роман Старовойт сообщал о работе системы ПВО в Глушковском районе, тогда в результате падения обломков в деревне Шагарово были повреждены крыша одного частного дома и автомобиль. 18 сентября в ходе обстрела поселка Теткино пострадала женщина. Утром 1 сентября ВСУ атаковали город Курчатов в Курской области двумя беспилотниками, пострадали жилой дом и административное здание.

В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Тот же режим действует в Белгородской, Ростовской, Брянской областях, а также в Севастополе и Крыму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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