В Курске решили не отменять празднование Дня города после атаки дрона
Запланированные в Курске в рамках празднования Дня города мероприятия состоятся, сообщил мэр города Игорь Куцак. Ранее 24 сентября Курск атаковал украинский беспилотник – дрон повредил крышу административного здания.
«Соблюдайте спокойствие: все службы экстренного реагирования и жизнеобеспечения работают в режиме повышенной готовности. Запланированные в рамках празднования Дня города мероприятия состоятся», – написал Куцак в своем Telegram-канале.
По его словам, в Центральном округе, где БПЛА атаковал административное здание, сейчас работают сотрудники оперативных служб. Безопасность жителей обеспечивают более тысячи человек и 150 единиц техники: спасатели, пожарные, медики, полицейские, сотрудники администраций, добровольцы и другие, рассказал глава Курска.
Позднее Куцак сообщил об отмене праздничного салюта «в связи с последними событиями». Он пояснил, что это будет разумно «с точки зрения спокойствия и безопасности жителей».
Курская область регулярно подвергается обстрелам ВСУ. Так, 22 сентября губернатор Роман Старовойт сообщал о работе системы ПВО в Глушковском районе, тогда в результате падения обломков в деревне Шагарово были повреждены крыша одного частного дома и автомобиль. 18 сентября в ходе обстрела поселка Теткино пострадала женщина. Утром 1 сентября ВСУ атаковали город Курчатов в Курской области двумя беспилотниками, пострадали жилой дом и административное здание.
В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Тот же режим действует в Белгородской, Ростовской, Брянской областях, а также в Севастополе и Крыму.