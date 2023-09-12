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Старовойт сообщил о второй за ночь атаке беспилотника на Рыльск

Ведомости

Город Рыльск второй раз за ночь был атакован украинским беспилотником. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. 

«​​В Рыльске повторная атака украинского дрона на улице Ленина», – написал он в 00:05 мск. 

В результате атаки повреждена крыша административного здания, в нескольких окнах выбиты окна. Старовойт уточнил, что обошлось без пострадавших.

Ранее губернатор сообщал об атаке дрона около 23:00 мск 11 сентября. По его словам, в Рыльске с беспилотника было сброшено взрывное устройство. В результате никто не пострадал, однако были повреждены фасады и выбиты стекла в нескольких окнах в зданиях на улице Ленина.

7 сентября ВСУ обстреляли деревню Успеновка и село Гордеевка Курской области. Люди и жилые здания не пострадали, но была повреждена ЛЭП в Гордеевке. 3 сентября в результате атаки дрона загорелось нежилое здание в Курчатове. Огонь был потушен, в результате никто не пострадал, уточнил Старовойт. 

Курская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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