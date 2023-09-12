Старовойт сообщил о второй за ночь атаке беспилотника на Рыльск
Город Рыльск второй раз за ночь был атакован украинским беспилотником. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«В Рыльске повторная атака украинского дрона на улице Ленина», – написал он в 00:05 мск.
В результате атаки повреждена крыша административного здания, в нескольких окнах выбиты окна. Старовойт уточнил, что обошлось без пострадавших.
Ранее губернатор сообщал об атаке дрона около 23:00 мск 11 сентября. По его словам, в Рыльске с беспилотника было сброшено взрывное устройство. В результате никто не пострадал, однако были повреждены фасады и выбиты стекла в нескольких окнах в зданиях на улице Ленина.
7 сентября ВСУ обстреляли деревню Успеновка и село Гордеевка Курской области. Люди и жилые здания не пострадали, но была повреждена ЛЭП в Гордеевке. 3 сентября в результате атаки дрона загорелось нежилое здание в Курчатове. Огонь был потушен, в результате никто не пострадал, уточнил Старовойт.
Курская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования».