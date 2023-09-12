Старовойт сообщил о второй за ночь атаке беспилотника на Рыльск

Ранее губернатор сообщал об атаке дрона около 23:00 мск 11 сентября. По его словам, в Рыльске с беспилотника было сброшено взрывное устройство. В результате никто не пострадал, однако были повреждены фасады и выбиты стекла в нескольких окнах в зданиях на улице Ленина.