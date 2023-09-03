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Политика

В курском Курчатове после атаки беспилотника загорелось нежилое здание

Ведомости

В Курчатове Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ загорелось нежилое здание, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«В результате атаки украинского беспилотника зафиксировано возгорание нежилого здания в городе Курчатове. Силами пожарных оно ликвидировано. Пострадавших нет, на месте работают силовые структуры», – написал он.

Днем 3 сентября на приграничных территориях Курской области силами РЭБ были обезврежены два украинских беспилотника – их посадили антидроновыми ружьями. БПЛА были обнаружены в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского района. Также были зафиксированы три прилета снарядов по поселку Теткино Глушковского района, пострадавших и разрушений не было. 2 сентября в результате обстрела деревни Успеновка Кореневского района пострадала женщина. Старовойт сообщал, что при атаке в одном из домовладений были выбиты стекла.

Под обстрелы также попадают другие приграничные с Украиной регионы – днем 3 сентября в Белгородской области система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, сообщал глава региона Вячеслав Гладков. В регионах бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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