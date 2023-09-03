В курском Курчатове после атаки беспилотника загорелось нежилое здание
В Курчатове Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ загорелось нежилое здание, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«В результате атаки украинского беспилотника зафиксировано возгорание нежилого здания в городе Курчатове. Силами пожарных оно ликвидировано. Пострадавших нет, на месте работают силовые структуры», – написал он.
Днем 3 сентября на приграничных территориях Курской области силами РЭБ были обезврежены два украинских беспилотника – их посадили антидроновыми ружьями. БПЛА были обнаружены в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского района. Также были зафиксированы три прилета снарядов по поселку Теткино Глушковского района, пострадавших и разрушений не было. 2 сентября в результате обстрела деревни Успеновка Кореневского района пострадала женщина. Старовойт сообщал, что при атаке в одном из домовладений были выбиты стекла.
Под обстрелы также попадают другие приграничные с Украиной регионы – днем 3 сентября в Белгородской области система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, сообщал глава региона Вячеслав Гладков. В регионах бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.