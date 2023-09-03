В Курской области обезвредили два беспилотника ВСУ
Два украинских беспилотника обезвредили на приграничных территориях Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Оба украинских беспилотника обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидроновыми ружьями. Обошлось без пострадавших и повреждений», – написал он у себя в Telegram-канале. Беспилотники были обнаружены в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского.
Также были зафиксированы три прилета снарядов по поселку Теткино Глушковского района, пострадавших и разрушений нет.
Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. 2 сентября в результате обстрела деревни Успеновка Кореневского района пострадала женщина. Старовойт сообщал, что при атаке в одном из домовладений были выбиты стекла.
Под обстрелы также попадают другие приграничные с Украиной регионы – днем 3 сентября в Белгородской области система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, сообщал глава региона Вячеслав Гладков. В двух регионах бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.