В Курской области обезвредили два беспилотника ВСУ

«Оба украинских беспилотника обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидроновыми ружьями. Обошлось без пострадавших и повреждений», – написал он у себя в Telegram-канале. Беспилотники были обнаружены в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского.