Газета
Политика

В Курской области обезвредили два беспилотника ВСУ

Ведомости

Два украинских беспилотника обезвредили на приграничных территориях Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Оба украинских беспилотника обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидроновыми ружьями. Обошлось без пострадавших и повреждений», – написал он у себя в Telegram-канале. Беспилотники были обнаружены в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского.

Также были зафиксированы три прилета снарядов по поселку Теткино Глушковского района, пострадавших и разрушений нет.

Ранее по теме: При обстреле поселка в Белгородской области погиб мужчина

Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. 2 сентября в результате обстрела деревни Успеновка Кореневского района пострадала женщина. Старовойт сообщал, что при атаке в одном из домовладений были выбиты стекла.

Под обстрелы также попадают другие приграничные с Украиной регионы – днем 3 сентября в Белгородской области система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, сообщал глава региона Вячеслав Гладков. В двух регионах бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных