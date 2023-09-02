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Политика

При обстреле Украиной деревни в Курской области пострадала женщина

Ведомости

Деревня Успеновка Кореневского района Курской области попала под обстрел со стороны Украины, в результате атаки ранения получила одна женщина, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Насчитали три прилета. От взрывной волны пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь», – написал он в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, при атаке в одном из домовладений были выбиты стекла. Власти пообещать помочь с восстановлением жилья.

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Накануне вечером, 1 сентября, Старовойт сообщил об обстреле села Троицкое Кореневского района. Тогда никто из жителей не пострадал, но был поврежден фасад одного из жилых домов, а в селе из-за повреждения ЛЭП пропал свет. Утром того же дня ВСУ атаковали город Курчатов в Курской области беспилотником, пострадали жилой дом и административное здание.

Курская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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