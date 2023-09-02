При обстреле Украиной деревни в Курской области пострадала женщина
Деревня Успеновка Кореневского района Курской области попала под обстрел со стороны Украины, в результате атаки ранения получила одна женщина, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Насчитали три прилета. От взрывной волны пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь», – написал он в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, при атаке в одном из домовладений были выбиты стекла. Власти пообещать помочь с восстановлением жилья.
Накануне вечером, 1 сентября, Старовойт сообщил об обстреле села Троицкое Кореневского района. Тогда никто из жителей не пострадал, но был поврежден фасад одного из жилых домов, а в селе из-за повреждения ЛЭП пропал свет. Утром того же дня ВСУ атаковали город Курчатов в Курской области беспилотником, пострадали жилой дом и административное здание.
Курская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования».