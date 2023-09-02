При обстреле Украиной деревни в Курской области пострадала женщина

Накануне вечером, 1 сентября, Старовойт сообщил об обстреле села Троицкое Кореневского района. Тогда никто из жителей не пострадал, но был поврежден фасад одного из жилых домов, а в селе из-за повреждения ЛЭП пропал свет. Утром того же дня ВСУ атаковали город Курчатов в Курской области беспилотником, пострадали жилой дом и административное здание.