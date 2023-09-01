Старовойт: два дрона ВСУ атаковали Курчатов
Утром 1 сентября ВСУ атаковали город Курчатов в Курской области двумя беспилотниками, пострадали жилой дом и административное здание, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом», – написал он.
На месте происшествия специалисты оценивают размеры ущерба, добавил губернатор. О пострадавших среди мирных жителей не сообщается.
Позже Старовойт уточнил, что Курчатов атаковал один БПЛА. «Пролет первого беспилотника был ошибочно принят за еще один», – объяснил он.
В ночь на 27 августа беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом в Курске, сообщал ранее Старовойт. Взрывная волна также повредила несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ, расположенном на этой же улице. Пожара не было, среди жителей пострадавших нет.
20 августа украинский дрон влетел в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске, после чего там произошел пожар. Губернатор области тогда сообщил, что пять человек получили ранения от осколков стекол.
Курская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования».