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Старовойт: два дрона ВСУ атаковали Курчатов

Ведомости

Утром 1 сентября ВСУ атаковали город Курчатов в Курской области двумя беспилотниками, пострадали жилой дом и административное здание, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом», – написал он.

На месте происшествия специалисты оценивают размеры ущерба, добавил губернатор. О пострадавших среди мирных жителей не сообщается.

Позже Старовойт уточнил, что Курчатов атаковал один БПЛА. «Пролет первого беспилотника был ошибочно принят за еще один», – объяснил он.

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В ночь на 27 августа беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом в Курске, сообщал ранее Старовойт. Взрывная волна также повредила несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ, расположенном на этой же улице. Пожара не было, среди жителей пострадавших нет.

20 августа украинский дрон влетел в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске, после чего там произошел пожар. Губернатор области тогда сообщил, что пять человек получили ранения от осколков стекол.

Курская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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