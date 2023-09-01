Старовойт: два дрона ВСУ атаковали Курчатов

В ночь на 27 августа беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом в Курске, сообщал ранее Старовойт. Взрывная волна также повредила несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ, расположенном на этой же улице. Пожара не было, среди жителей пострадавших нет.