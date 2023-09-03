На подлете к Белгороду система ПВО сбила беспилотник

По данным Минобороны, накануне, 2 сентября, ПВО трижды сбивала беспилотники над Белгородской областью. Попытки атаки фиксировались утром, около полудня, а также в 15.00 мск. Гладков уточнял, что при падении одного дрона в частном доме в селе Головчино были незначительно повреждены окна.