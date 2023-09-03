На подлете к Белгороду система ПВО сбила беспилотник
В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), на подлете к Белгороду сбит беспилотник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», – написал он.
В результате уничтожения дрона, по предварительным данным властей, никто не пострадал, разрушений нет. Информацию о сбитом БПЛА подтвердили в Минобороны РФ.
«Сегодня около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам в Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства.
По данным Минобороны, накануне, 2 сентября, ПВО трижды сбивала беспилотники над Белгородской областью. Попытки атаки фиксировались утром, около полудня, а также в 15.00 мск. Гладков уточнял, что при падении одного дрона в частном доме в селе Головчино были незначительно повреждены окна.
В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.