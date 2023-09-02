Минобороны вновь сообщило об уничтожении беспилотника в Белгородской области
Еще один украинский беспилотник уничтожили в субботу, 2 сентября, над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«2 сентября около 15.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории РФ», – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны третий раз за сутки сообщает о попытке атаки украинского дрона на российские объекты в Белгородской области. Так, над территорией региона утром были перехвачены два беспилотника, еще одну попытку пресекли около 12.45 мск.
Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сегодня также сообщил о сбитом беспилотнике в результате срабатывания системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, дрон был сбит в Грайворонском городском округе. По предварительным данным властей, при падении осколков пострадавших нет, но в одном частном доме в селе Головчино незначительно повреждены окна.
Другой дрон сбить не удалось – по данным Гладкова, украинский беспилотник дважды сбросил взрывные устройства на село Долгое Валуйского городского округа. В результате атаки никто не пострадал, но взрывная волна выбила стекло в одном доме, был посечен фасад. Кроме того, повреждения получил один легковой автомобиль, пострадал инфраструктурный объект связи.
Однако при обстреле села Уразово в регионе погиб мужчина, еще два человека получили ранения и находятся в тяжелом состоянии, сообщал Гладков.
В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.