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Минобороны вновь сообщило об уничтожении беспилотника в Белгородской области

Ведомости

Еще один украинский беспилотник уничтожили в субботу, 2 сентября, над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. 

«2 сентября около 15.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории РФ», – рассказали в оборонном ведомстве.  

Минобороны третий раз за сутки сообщает о попытке атаки украинского дрона на российские объекты в Белгородской области. Так, над территорией региона утром были перехвачены два беспилотника, еще одну попытку пресекли около 12.45 мск. 

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Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сегодня также сообщил о сбитом беспилотнике в результате срабатывания системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, дрон был сбит в Грайворонском городском округе. По предварительным данным властей, при падении осколков пострадавших нет, но в одном частном доме в селе Головчино незначительно повреждены окна.

Другой дрон сбить не удалось – по данным Гладкова, украинский беспилотник дважды сбросил взрывные устройства на село Долгое Валуйского городского округа. В результате атаки никто не пострадал, но взрывная волна выбила стекло в одном доме, был посечен фасад. Кроме того, повреждения получил один легковой автомобиль, пострадал инфраструктурный объект связи. 

Однако при обстреле села Уразово в регионе погиб мужчина, еще два человека получили ранения и находятся в тяжелом состоянии, сообщал Гладков.

В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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