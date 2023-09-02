Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщил о сбитом беспилотнике в результате срабатывания системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, дрон был сбит в Грайворонском городском округе. По предварительным данным властей, при падении осколков пострадавших нет, но в одном частном доме в селе Головчино незначительно повреждены окна.