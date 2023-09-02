Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Белгородской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, попытку атаки зафиксировали в субботу, 2 сентября, около 12.45 мск.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории РФ. Украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении.
Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщил о сбитом беспилотнике в результате срабатывания системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, дрон был сбит в Грайворонском городском округе. По предварительным данным властей, при падении осколков пострадавших нет, но в одном частном доме в селе Головчино незначительно повреждены окна.
Ранее в субботу украинский беспилотник дважды сбросил взрывные устройства на село Долгое Валуйского городского округа, в результате атаки никто не пострадал, сообщил Гладков. По данным властей, взрывная волна выбила стекло в одном доме, был посечен фасад. Кроме того, повреждения получил один легковой автомобиль, пострадал инфраструктурный объект связи.
Накануне, 1 сентября, российская система ПВО дважды сбила украинские беспилотники в небе над Белгородской областью. Тогда о разрушениях и пострадавших не сообщалось.
В Белгородской области регулярно сообщают об атаках со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.