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Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

Ведомости

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Белгородской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, попытку атаки зафиксировали в субботу, 2 сентября, около 12.45 мск.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории РФ. Украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении.

Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщил о сбитом беспилотнике в результате срабатывания системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, дрон был сбит в Грайворонском городском округе. По предварительным данным властей, при падении осколков пострадавших нет, но в одном частном доме в селе Головчино незначительно повреждены окна.

Ранее по теме: Гладков сообщил о разрушениях в результате атаки беспилотника на село Долгое

Ранее в субботу украинский беспилотник дважды сбросил взрывные устройства на село Долгое Валуйского городского округа, в результате атаки никто не пострадал, сообщил Гладков. По данным властей, взрывная волна выбила стекло в одном доме, был посечен фасад. Кроме того, повреждения получил один легковой автомобиль, пострадал инфраструктурный объект связи. 

Накануне, 1 сентября, российская система ПВО дважды сбила украинские беспилотники в небе над Белгородской областью. Тогда о разрушениях и пострадавших не сообщалось.

В Белгородской области регулярно сообщают об атаках со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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