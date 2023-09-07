ВСУ обстреляли Белгородскую и Курскую области

В деревню Успеновка Кореневского района Курской области со стороны Украины прилетели 11 снарядов, а в село Гордеевка – еще два. «В Гордеевке повреждена линия электроснабжения. Аварийные бригады приступят к ее восстановлению, когда появится возможность», – уточнил губернатор Роман Старовойт.