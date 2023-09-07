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Общество

ВСУ обстреляли Белгородскую и Курскую области

Ведомости

Обстрелам со стороны Украины подверглись Белгородская и Курская области. Об этом сообщили губернаторы регионов в своих Telegram-каналах. Обошлось без пострадавших.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по селу Новопетровка в Валуйском городском округе ВСУ выпустили четыре снаряда ствольной артиллерии. В двух домах выбило окна, на площади 100 кв. м загорелась сухая трава. Огонь потушила добровольная пожарная дружина.

В деревню Успеновка Кореневского района Курской области со стороны Украины прилетели 11 снарядов, а в село Гордеевка – еще два. «В Гордеевке повреждена линия электроснабжения. Аварийные бригады приступят к ее восстановлению, когда появится возможность», – уточнил губернатор Роман Старовойт.

За сутки 6 сентября в Белгородской области с беспилотников сбросили 16 взрывных устройств. 13 из них – в селе Середа.

Курская и Белгородская области, как и другие приграничные регионы России, регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, там бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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