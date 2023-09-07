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Общество

В Белгородской области за сутки дроны сбросили 16 взрывных устройств

Ведомости

За сутки 6 сентября в шести муниципалитетах Белгородской области зафиксировали 81 прилет снарядов со стороны Украины. С беспилотников сбросили 16 взрывных устройств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших нет.

В селе Соболевка Валуйского округа зафиксировали прилеты двух артиллерийских снарядов. После обстрела загорелось 100 кв. м сухой травы. По поселку Уразово выпустили один артиллерийский снаряд: в частном доме повреждены фасад, окна и крыша. По селу Красный Хутор в Белгородском районе выпустили пять артиллерийских снарядов. Средства РЭБ посадили украинский беспилотник. В Волоконовском районе на окраине хутора Плотвянка с БПЛА сбросили взрывное устройство. Семь минометных снарядов выпустили по окраине хутора Старый.

В Грайворонском округе на окраине села Дроновка с БПЛА сбросили два взрывных устройства. Один из беспилотников противника с разорвавшимся снарядом упал на территории частного дома, но был обезврежен и уничтожен. В селе Безымено насчитали четыре прилета минометных снарядов. По окраинам сел Илек-Пеньковка и Колотиловка в Краснояружском районе выпустили по четыре артиллерийских снаряда, по окраине села Репяховка – два, по окраине села Староселье и селу Вязовое – семь и 14 артиллерийских снарядов. Из-за обстрела в селах Староселье и Вязовое повреждены линии электропередачи. В Шебекинском округе из миномета десять раз обстреляли село Новая Таволжанка, поврежден один автомобиль. По селу Середа выпустили 17 минометных снарядов и сбросили с БПЛА 13 осколочных боеприпасов. На пункте пропуска «Шебекино» зафиксировали четыре прилета.

5 сентября при обстреле села Козинка Грайворонского округа Белгородской области погиб мирный житель. Еще один человек получил ранения.

Вячеслав Гладков регулярно сообщает об обстрелах ВСУ. В области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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