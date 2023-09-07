В Белгородской области за сутки дроны сбросили 16 взрывных устройств

В Грайворонском округе на окраине села Дроновка с БПЛА сбросили два взрывных устройства. Один из беспилотников противника с разорвавшимся снарядом упал на территории частного дома, но был обезврежен и уничтожен. В селе Безымено насчитали четыре прилета минометных снарядов. По окраинам сел Илек-Пеньковка и Колотиловка в Краснояружском районе выпустили по четыре артиллерийских снаряда, по окраине села Репяховка – два, по окраине села Староселье и селу Вязовое – семь и 14 артиллерийских снарядов. Из-за обстрела в селах Староселье и Вязовое повреждены линии электропередачи. В Шебекинском округе из миномета десять раз обстреляли село Новая Таволжанка, поврежден один автомобиль. По селу Середа выпустили 17 минометных снарядов и сбросили с БПЛА 13 осколочных боеприпасов. На пункте пропуска «Шебекино» зафиксировали четыре прилета.