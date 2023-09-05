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Общество

Мужчина погиб при обстреле села Козинка в Белгородской области

Ведомости

Мирный житель погиб в результате обстрела села Козинка Грайворонского округа Белгородской области. Еще один человек получил ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мужчина скончался еще до приезда бригады скорой помощи. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер – ее доставили в центральную районную больницу.

Это уже второй обстрел Козинки 5 сентября. В первой половине дня в результате прилета восьми артиллерийских мин серьезные повреждения получили 11 частных жилых домов и один легковой автомобиль. Также частично повреждены линии электро- и газоснабжения.

2 сентября под обстрел со стороны Украины попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Погиб мужчина, еще два человека получили ранения.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, подвергается регулярным обстрелам ВСУ. В области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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