Мужчина погиб при обстреле села Козинка в Белгородской области
Мирный житель погиб в результате обстрела села Козинка Грайворонского округа Белгородской области. Еще один человек получил ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Мужчина скончался еще до приезда бригады скорой помощи. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер – ее доставили в центральную районную больницу.
Это уже второй обстрел Козинки 5 сентября. В первой половине дня в результате прилета восьми артиллерийских мин серьезные повреждения получили 11 частных жилых домов и один легковой автомобиль. Также частично повреждены линии электро- и газоснабжения.
2 сентября под обстрел со стороны Украины попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Погиб мужчина, еще два человека получили ранения.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, подвергается регулярным обстрелам ВСУ. В области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.