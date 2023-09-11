Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство в Курской области

Ранее об атаке беспилотника Старовойт сообщал 3 сентября, тогда из-за произошедшего загорелось нежилое здание. Днем 3 сентября на приграничных территориях Курской области силами РЭБ были обезврежены два украинских беспилотника – их посадили антидроновыми ружьями. БПЛА были обнаружены в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского района.