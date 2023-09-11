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Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство в Курской области

Ведомости

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в Рыльске Курской области, повреждения получили два здания, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В Рыльске с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. К счастью, никто не пострадал. Повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина», – написал он.

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Ранее об атаке беспилотника Старовойт сообщал 3 сентября, тогда из-за произошедшего загорелось нежилое здание. Днем 3 сентября на приграничных территориях Курской области силами РЭБ были обезврежены два украинских беспилотника – их посадили антидроновыми ружьями. БПЛА были обнаружены в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского района.

7 сентября ВСУ обстреляли деревню Успеновка и село Гордеевка Кореневского района Курской области, люди и жилые здания не пострадали, была повреждена ЛЭП в Гордеевке.

Курская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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