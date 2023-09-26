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Политика

Глава Таганрога объяснил причину громкого звука над городом

Ведомости

Громкий звук в небе над Таганрогом Ростовской области был связан с учениями, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

«По информации военных – это учения, которые проходят на полигоне в Ростовской области. Отмечу, что не на территории Таганрога», – написал он в Telegram.

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До этого СМИ сообщали о громком звуке в Таганроге, в социальных сетях публиковались фотографии следов в небе.

28 июля Украина ударила по Таганрогу переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200. Тогда обломки одной упали в центре Таганрога, другая ракета была сбита в районе Азова – ее обломки упали в безлюдном месте. Сообщалось о более 20 пострадавших.

Об атаках сообщают и в других приграничных с Украиной регионах. 26 сентября Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника в небе над Белгородской областью. 

В Ростовской и Белгородской областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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