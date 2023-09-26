Глава Таганрога объяснил причину громкого звука над городом

28 июля Украина ударила по Таганрогу переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200. Тогда обломки одной упали в центре Таганрога, другая ракета была сбита в районе Азова – ее обломки упали в безлюдном месте. Сообщалось о более 20 пострадавших.