Глава Таганрога объяснил причину громкого звука над городом
Громкий звук в небе над Таганрогом Ростовской области был связан с учениями, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.
«По информации военных – это учения, которые проходят на полигоне в Ростовской области. Отмечу, что не на территории Таганрога», – написал он в Telegram.
До этого СМИ сообщали о громком звуке в Таганроге, в социальных сетях публиковались фотографии следов в небе.
28 июля Украина ударила по Таганрогу переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200. Тогда обломки одной упали в центре Таганрога, другая ракета была сбита в районе Азова – ее обломки упали в безлюдном месте. Сообщалось о более 20 пострадавших.
Об атаках сообщают и в других приграничных с Украиной регионах. 26 сентября Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника в небе над Белгородской областью.
В Ростовской и Белгородской областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования.