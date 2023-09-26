Минобороны сообщило о старте международных антитеррористических учений в Приморье
На военном полигоне в Приморском крае начались международные антитеррористические учения при участии российских воинских формирований и вооруженных сил государств Юго-Восточной Азии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Совместное международное антитеррористическое учение воинских формирований Вооруженных Сил Российской Федерации и вооруженных сил государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и партнеров по диалогу «СМОА плюс» стартовало на общевойсковом полигоне «Сергеевский» Восточного военного округа в Приморском крае», – сказано в сообщении.
В Минобороны пояснили, что учения проводятся с целью укрепления и продвижения регионального взаимодействия в области борьбы с терроризмом, а также с целью улучшения взаимодействия между странами АСЕАН.
Сами учения пройдут в два этапа, на первом из которых будет определен замысел и выработано решение на проведение антитеррористической операции. Впоследствии воинские контингенты в составе многонациональной группировки войск отработают совместные действия в рамках антитеррористической операции. В ведомстве добавили, что в учениях примут участие воинские контингенты из Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Мьянмы, Филиппин и др.
О том, что в Приморье пройдут такие учения, Минобороны сообщало в августе. Тогда же в ведомстве рассказали о подготовительном этапе учений, который прошел в Мьянме. В международной тренировке по противодействию терроризму также приняли участие представители военных ведомств России, Вьетнама, Индонезии, Китая, Индии и др. В рамках учений участники смогли отработать современные способы применения авиации, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средств разведки.