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Минобороны сообщило о старте международных антитеррористических учений в Приморье

Ведомости

На военном полигоне в Приморском крае начались международные антитеррористические учения при участии российских воинских формирований и вооруженных сил государств Юго-Восточной Азии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Совместное международное антитеррористическое учение воинских формирований Вооруженных Сил Российской Федерации и вооруженных сил государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и партнеров по диалогу «СМОА плюс» стартовало на общевойсковом полигоне «Сергеевский» Восточного военного округа в Приморском крае», – сказано в сообщении.

В Минобороны пояснили, что учения проводятся с целью укрепления и продвижения регионального взаимодействия в области борьбы с терроризмом, а также с целью улучшения взаимодействия между странами АСЕАН. 

Сами учения пройдут в два этапа, на первом из которых будет определен замысел и выработано решение на проведение антитеррористической операции. Впоследствии воинские контингенты в составе многонациональной группировки войск отработают совместные действия в рамках антитеррористической операции. В ведомстве добавили, что в учениях примут участие воинские контингенты из Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Мьянмы, Филиппин и др. 

О том, что в Приморье пройдут такие учения, Минобороны сообщало в августе. Тогда же в ведомстве рассказали о подготовительном этапе учений, который прошел в Мьянме. В международной тренировке по противодействию терроризму также приняли участие представители военных ведомств России, Вьетнама, Индонезии, Китая, Индии и др. В рамках учений участники смогли отработать современные способы применения авиации, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средств разведки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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