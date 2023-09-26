Минобороны сообщило о старте международных антитеррористических учений в Приморье

О том, что в Приморье пройдут такие учения, Минобороны сообщало в августе. Тогда же в ведомстве рассказали о подготовительном этапе учений, который прошел в Мьянме. В международной тренировке по противодействию терроризму также приняли участие представители военных ведомств России, Вьетнама, Индонезии, Китая, Индии и др. В рамках учений участники смогли отработать современные способы применения авиации, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средств разведки.