Правительство направит 40 млрд рублей на повышение безопасности на производстве

«Хочу сказать, что за три будущих года, если сравнивать их с 2023 г., мы серьезно наращиваем расходы, которые направляются на предупредительные меры, то есть в два раза. В 2026 г. средства, которые мы предполагаем направить на эти цели составят почти 40 млрд руб.», – отметила Голикова (цитата по «Интерфаксу»).