Правительство направит 40 млрд рублей на повышение безопасности на производстве
Правительство планирует направить около 40 млрд руб. в 2026 г. на развитие мер безопасности на производстве. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда.
«Хочу сказать, что за три будущих года, если сравнивать их с 2023 г., мы серьезно наращиваем расходы, которые направляются на предупредительные меры, то есть в два раза. В 2026 г. средства, которые мы предполагаем направить на эти цели составят почти 40 млрд руб.», – отметила Голикова (цитата по «Интерфаксу»).
Вице-премьер добавила, что количество несчастных случаев на производстве непрерывно уменьшается в последние годы. По ее данным, в 2022 г. общее число несчастных случаев снизилось на 8,3%, по сравнению с 2018 г.
Сокращаются и показатели производственного травматизма – общая численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и более за 2022 г. уменьшилась на 40,7% к данным 2018 г. В то же время, в России стало меньше работников, которые трудятся в неблагоприятных производственных условиях, подчеркнула Голикова.
Ранее в «Росгосстрахе» заявили, что одним из вариантов повышения безопасности труда может быть страхование здоровья сотрудников. Профилактика заболеваний и качественное медицинское обслуживание помогают работникам меньше болеть. Кроме того, к предприятиям, которые предоставляют своим работникам полисы добровольного медицинского страхования (ДМС), повышается лояльность персонала, отметили в компании.