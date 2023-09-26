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Политика

Правительство направит 40 млрд рублей на повышение безопасности на производстве

Ведомости

Правительство планирует направить около 40 млрд руб. в 2026 г. на развитие мер безопасности на производстве. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда.

«Хочу сказать, что за три будущих года, если сравнивать их с 2023 г., мы серьезно наращиваем расходы, которые направляются на предупредительные меры, то есть в два раза. В 2026 г. средства, которые мы предполагаем направить на эти цели составят почти 40 млрд руб.», – отметила Голикова (цитата по «Интерфаксу»).

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Вице-премьер добавила, что количество несчастных случаев на производстве непрерывно уменьшается в последние годы. По ее данным, в 2022 г. общее число несчастных случаев снизилось на 8,3%, по сравнению с 2018 г. 

Сокращаются и показатели производственного травматизма – общая численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и более за 2022 г. уменьшилась на 40,7% к данным 2018 г. В то же время, в России стало меньше работников, которые трудятся в неблагоприятных производственных условиях, подчеркнула Голикова.

Ранее в «Росгосстрахе» заявили, что одним из вариантов повышения безопасности труда может быть страхование здоровья сотрудников. Профилактика заболеваний и качественное медицинское обслуживание помогают работникам меньше болеть. Кроме того, к предприятиям, которые предоставляют своим работникам полисы добровольного медицинского страхования (ДМС), повышается лояльность персонала, отметили в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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