В Белгородской области третье село за сутки попало под обстрел ВСУ
Украинские войска обстреляли село Большетроицкое в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Пострадавших нет. Повреждения различной степени выявлены в четырех домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы, а также повреждены два объекта торговли», – уточнил Гладков.
Губернатор добавил, что на месте происшествия работают аварийные и оперативные службы. Их специалисты совершают подомовой обход территории.
За день под обстрел со стороны украинских войск попали уже три населенных пункта в Белгородской области. Вместе с Большетроицким под обстрелом оказались село Новостроевка-Вторая и Новая Таволжанка.
В Новостроевке-Второй зафиксировали повреждения частных домовладений – жилых домов, пристроек и хозяйственных сооружений. В Новой Таволжанке в результате удара нарушена линия электроснабжения. Под отключение электричество попали абоненты пострадавшей территории, а также села Архангельское. Пострадавших в результате обстрелов нет.