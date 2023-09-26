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Политика

В Белгородской области третье село за сутки попало под обстрел ВСУ

Ведомости

Украинские войска обстреляли село Большетроицкое в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Повреждения различной степени выявлены в четырех домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы, а также повреждены два объекта торговли», – уточнил Гладков.

Губернатор добавил, что на месте происшествия работают аварийные и оперативные службы. Их специалисты совершают подомовой обход территории.

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За день под обстрел со стороны украинских войск попали уже три населенных пункта в Белгородской области. Вместе с Большетроицким под обстрелом оказались село Новостроевка-Вторая и Новая Таволжанка.

В Новостроевке-Второй зафиксировали повреждения частных домовладений – жилых домов, пристроек и хозяйственных сооружений. В Новой Таволжанке в результате удара нарушена линия электроснабжения. Под отключение электричество попали абоненты пострадавшей территории, а также села Архангельское. Пострадавших в результате обстрелов нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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