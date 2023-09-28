Кремль считает гуманитарный аспект важнейшим в ситуации вокруг Карабаха
Важнейшим аспектом в ситуации вокруг Нагорного Карабаха сейчас является гуманитарный, российские миротворцы продолжают оказывать помощь людям. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом непризнанной НКР указ о прекращении существования республики.
«Мы внимательно отслеживаем ситуацию. Прежде всего, конечно гуманитарный аспект – он наиболее важен. Наши миротворцы продолжают оказывать содействие людям», – сказал Песков.
Многие жители Карабаха изъявили желание выехать на территорию Армении, всем им также оказывается поддержка.
«Примечательно, наверно, также, что в этом опубликованном тексте во втором пункте речь идет о необходимости ознакомиться с имеющимися договоренностями на предмет интеграции населения уже в новой системе координат», – отметил представитель Кремля.
Москва, в свою очередь, продолжит в контактах с Баку обращать внимание на гуманитарные аспекты, добавил Песков.
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.
Как следует из указа, такое решение принято «в связи со сложной военно-политической обстановкой» и для обеспечения безопасности и интересов народа непризнанной республики. Уточняется, что с Баку при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о «свободном, добровольном и беспрепятственном передвижении» жителей Карабаха, включая сложивших оружие военнослужащих, по Лачинскому коридору.
19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. Уже на следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. Позже в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана, после чего военные Карабаха начали сдачу оружия.
По состоянию на 28 сентября в Армению из Нагорного Карабаха уже прибыли более 65 000 человек. По последним имеющимся данным, в 2017 г. в Карабахе проживали более 147 000 человек, более 99% из них – этнические армяне.