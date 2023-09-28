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Кремль считает гуманитарный аспект важнейшим в ситуации вокруг Карабаха

Ведомости

Важнейшим аспектом в ситуации вокруг Нагорного Карабаха сейчас является гуманитарный, российские миротворцы продолжают оказывать помощь людям. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом непризнанной НКР указ о прекращении существования республики.

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию. Прежде всего, конечно гуманитарный аспект – он наиболее важен. Наши миротворцы продолжают оказывать содействие людям», – сказал Песков.

Многие жители Карабаха изъявили желание выехать на территорию Армении, всем им также оказывается поддержка.

«Примечательно, наверно, также, что в этом опубликованном тексте во втором пункте речь идет о необходимости ознакомиться с имеющимися договоренностями на предмет интеграции населения уже в новой системе координат», – отметил представитель Кремля.

Москва, в свою очередь, продолжит в контактах с Баку обращать внимание на гуманитарные аспекты, добавил Песков.

Ранее по теме: Президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.

Как следует из указа, такое решение принято «в связи со сложной военно-политической обстановкой» и для обеспечения безопасности и интересов народа непризнанной республики. Уточняется, что с Баку при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о «свободном, добровольном и беспрепятственном передвижении» жителей Карабаха, включая сложивших оружие военнослужащих, по Лачинскому коридору.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. Уже на следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. Позже в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана, после чего военные Карабаха начали сдачу оружия. 

По состоянию на 28 сентября в Армению из Нагорного Карабаха уже прибыли более 65 000 человек. По последним имеющимся данным, в 2017 г. в Карабахе проживали более 147 000 человек, более 99% из них – этнические армяне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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